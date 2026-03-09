Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Milli eğitim akademisi hazırlık eğitimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB öğretmen adayları hazırlık eğitimi kayıt takvimi

Milli eğitim akademisi hazırlık eğitimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB öğretmen adayları hazırlık eğitimi kayıt takvimi

21:509/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için kayıt kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için kayıt kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için kayıt kılavuzunu yayımladı. Eğitime kabul edilen öğretmen adaylarının kesin sonuçları 23 Mart’ta ilan edilecek. Kayıt işlemleri mart sonu ile nisan başı arasında gerçekleştirilecek. Eğitim programı ise tüm kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan’da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için başvuru sürecine ilişkin kayıt kılavuzunu yayımladı. Buna göre hazırlık eğitimine kabul edilen öğretmen adaylarının kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadıkları 23 Mart’ta MEB’in resmi sonuç sayfası olan pbs.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Adayların kayıt işlemlerini, hak kazandıkları eğitim ve uygulama merkezlerine belirlenen tarihlerde şahsen başvurarak tamamlamaları gerekiyor. Kayıt sırasında kılavuzda belirtilen belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi şart olacak.

Kayıt işlemleri mart sonunda başlayacak

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre kesin kayıt başvuruları 25 Mart’ta başlayacak ve 3 Nisan saat 17.00’ye kadar devam edecek. Bu süreçte adaylar gerekli belgeleri ilgili merkezlere teslim ederek kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan adaylar ise işlemlerini noter onaylı vekalet aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Belgeler komisyon tarafından incelenecek

Kayıt başvurusu sırasında adayların başvuru formunda yer alan beyanları ile sundukları belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından detaylı biçimde değerlendirilecek. Belgelerini eksiksiz teslim eden adayların kayıtları onaylanırken, evraklarında eksiklik bulunanların işlemleri tamamlanmayacak.

Yedek adaylar için ikinci kayıt süreci

Kesin kayıt sürecinin ardından boş kontenjan oluşması durumunda yedek adaylar için yeni bir liste yayımlanacak. Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların isimleri 7 Nisan’da açıklanacak.

Bu adaylar için kayıt işlemleri 8 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan saat 17.00’de sona erecek.

Tüm kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Akademisi kapsamındaki hazırlık eğitimi programı 13 Nisan’da başlayacak.

#MEB
#Milli eğitim akademisi
#öğretmen adayları
#milli eğitim bakanlığı
#hazırlık eğitimi
#öğretmen ataması
#kayıt takvimi
#eğitim ve uygulama merkezi
#aday öğretmen
#pedagojik formasyon
#öğretmen yetiştirme
#Hazırlık eğitimi kesin kayıt sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı