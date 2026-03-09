Milli eğitim akademisi hazırlık eğitimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB öğretmen adayları hazırlık eğitimi kayıt takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için başvuru sürecine ilişkin kayıt kılavuzunu yayımladı. Buna göre hazırlık eğitimine kabul edilen öğretmen adaylarının kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadıkları 23 Mart’ta MEB’in resmi sonuç sayfası olan pbs.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Adayların kayıt işlemlerini, hak kazandıkları eğitim ve uygulama merkezlerine belirlenen tarihlerde şahsen başvurarak tamamlamaları gerekiyor. Kayıt sırasında kılavuzda belirtilen belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi şart olacak.

Kayıt işlemleri mart sonunda başlayacak

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre kesin kayıt başvuruları 25 Mart’ta başlayacak ve 3 Nisan saat 17.00’ye kadar devam edecek. Bu süreçte adaylar gerekli belgeleri ilgili merkezlere teslim ederek kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan adaylar ise işlemlerini noter onaylı vekalet aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Belgeler komisyon tarafından incelenecek

Kayıt başvurusu sırasında adayların başvuru formunda yer alan beyanları ile sundukları belgeler, eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından detaylı biçimde değerlendirilecek. Belgelerini eksiksiz teslim eden adayların kayıtları onaylanırken, evraklarında eksiklik bulunanların işlemleri tamamlanmayacak.

Yedek adaylar için ikinci kayıt süreci

Kesin kayıt sürecinin ardından boş kontenjan oluşması durumunda yedek adaylar için yeni bir liste yayımlanacak. Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların isimleri 7 Nisan’da açıklanacak.

Bu adaylar için kayıt işlemleri 8 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan saat 17.00’de sona erecek.