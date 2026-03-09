DENİZLİ DEPREM SON DAKİKA! Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi...

Ege Bölgesi’nde hissedilen bir deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Başta Denizli ve Manisa olmak üzere çevre illerde hissedilen sarsıntının merkez üssü ilk etapta netlik kazanmazken, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin merkez üssünü Denizli’nin Saray bölgesi olarak açıkladı. Kurum, depremin büyüklüğünü ise 5.1 olarak duyurdu.
DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?
