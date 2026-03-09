Yeni Şafak
DENİZLİ DEPREM SON DAKİKA! Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi...

09:319/03/2026, Pazartesi
Ege Bölgesi’nde hissedilen bir deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Başta Denizli ve Manisa olmak üzere çevre illerde hissedilen sarsıntının merkez üssü ilk etapta netlik kazanmazken, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin merkez üssünü Denizli’nin Saray bölgesi olarak açıkladı. Kurum, depremin büyüklüğünü ise 5.1 olarak duyurdu.

Ege Bölgesi’nde akşam saatlerinde hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti. Denizli ve Manisa başta olmak üzere birçok noktada hissedilen sarsıntının merkez üssü ilk anlarda belirlenemezken, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin merkezinin Denizli Saray olduğunu ve büyüklüğünün 5.1 olduğunu açıkladı.

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Denizli ve Manisa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem'in merkez üssü henüz bilinmiyor. Avrupa Sismoloji Merkezi ise depremin merkez üssünü Denizli Saray ve büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. 

