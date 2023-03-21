Ramazan

denildiği zaman akla öncelikle hiç kuşkusuz pide gelir. İftara saatler kala başlayan pide kuyruğu, neredeyse ezan sesine kadar sürer. İftar ve sahurda afiyetle yenilen

ramazan pidesi

, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir lezzettir. İftar sofralarının en çok aranan lezzeti olan ramazan pidesi, evde basit ramazan pidesi tarifi ile çok daha lezzetli hale geliyor. İster

yumurtalı

isterseniz de

yumurtasız

yapabileceğiniz

ramazan pidesi