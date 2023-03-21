RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?
Ramazan pidesi malzemeleri
- 1 kg un
- 700 ml ılık su (3 buçuk su bardağı 200 ml bardakta)
- 1 paket instant maya(10 gram) veya 1 paket yaş maya
- 1 çorba kaşığı tuz
- Bulamaç (şifa tarifi) fırınlardaki harika kokulu pide sosu:
- 2 çorba kaşığı un
- 1 çay bardağı soğuk su
- 1 su bardağı kaynar su
- 1 çay kaşığı pekmez
Ramazan pidesi yapılışı
- Öncelikle derin bir kaseye veya tezgaha unu alıyoruz ve üzerine tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz.
- Unun ortasını açarak mayayı ve suyu ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. (İstediğimiz ele yapışan cıvık bir kıvam olması.)
- Hamuru tezgaha vurarak ve katlayarak yoğuruyoruz.
- Daha sonra dinlenmesi için unladığımız bir kaba alıyoruz ve üzerini streç filmle kapatıyoruz.
- 30 dk. ılık bir ortamda dinlenen ve 2-3 katına kadar kabaran hamuru daha sonra tezgaha alıp 3-5 dk. maya kokusu çıkana kadar yoğuruyoruz.
- Bu aşamada kaç adet pide yapmak istiyorsanız 2 eşit parçaya ya da 3 eşit parçaya bölüyoruz ve tekrar yuvarlıyoruz.
- Tezgahı unluyoruz ve yuvarladığımız bezeleri üzerine alıyoruz.
- Tekrar mayalanması için en az 20 dk. bezelerin bezelerin üzerini tekrar örtüyoruz.
- Bulamaç için bir kasede tüm malzemeleri 3-5 dk. çırpıyoruz.
- Tezgaha un serpiyoruz ardından mayalanan ilk pideyi alıyoruz ve üzerine bulamaç sosu sürüyoruz.
- Parmaklarımızı ıslatıyoruz ve uçlarıyla pidelere bastırarak şekil veriyoruz. (İsterseniz bu işlemin fırın tepsisinde yapabilirsiniz.)
- Üzerine çörek otu veya susam serpiştiriyoruz.
- Ekmeğimizi pişirme kaşığı serdiğimiz fırın tepsisine alıyoruz ve fırını 220 dereceye ayarlıyoruz.
- Fırının alt rafına bir küçük kase su koyuyoruz. (Ekmeği fırının alt tabana yakın kısmına koyunuz.)
- 20-25 dk. sonra nar gibi kızaran pidelerimiz hazır. Afiyet olsun.
Ramazan Pidesi Kaç Kalori?
Ramazan pidesi kalorisi pidenin büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Gelin, büyüklüğüne göre Ramazan pidesinin kaç kalori olduğuna birlikte bakalım.
- 1 dilim (30 gram) ramazan pidesi: 67 kcal
- 1 çeyrek (75 gram) ramazan pidesi kaç kalori?: 167 kcal
- Yarım ramazan pidesi (150 gram) kaç kalori?: 335 kcal
- 1 adet (300 gram) ramazan pidesi kaç kalori?: 669 kcal
Ramazan Pidesi Kaç Gram?
Verilen kalori değerlerine karşılık gelen ramazan pidesi kaç gram acaba diye merak etmiş olabilirsiniz. Ramazan pidesi kalori değeri hesabındaki “ramazan pidesi kaç gram?” diye merak edenler için 300 gramlık ramazan pidesinin baz alındığını belirtelim. 300 gram ağırlığında bir ramazan pidesi ise dilimlerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 10 dilim pideye eşittir.
Susamlı Ramazan Pidesi Kaç Kalori?
Günümüzde ramazan pidelerinin büyük çoğunluğu susamlı ve yumurtalı olarak yapılmaktadır. Susamlı ramazan pidesinin kalorisi daha yüksektir. Susamın yüksek besin değeri ve antioksidan özelliğinden faydalanabilmek için susamlı pideyi tercih edebilirsiniz.
Biraz önce belirttiğimiz rakamlar susamlı ramazan pidesinin kalori değerleridir. Tekrar etmek gerekirse:
Susamlı 1 adet ramazan pidesi: 669 kcal
Susamsız Ramazan Pidesi Kaç Kalori?
Susam aromasından hoşlanmayanlar için susamsız sade ramazan pideleri de fırınlarda pişirilir. Susamsız 1 adet ramazan pidesi: 518 kcal
2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Balcı, “Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL” dedi.