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Üzeri kızarmış fırında sütlaç tarifi nasıl yapılır? Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır?

Üzeri kızarmış fırında sütlaç tarifi nasıl yapılır? Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır?

Tuğba Güner
16:0515/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
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Fırın sütlaç tarifi
Fırın sütlaç tarifi

Sütlaç hemen hemen herkesin sevdiği hafif ve lezzetli sütlü tatlı çeşitlerinden biridir. Her restorant ve kafede yemeğin ardından seçenek olarak sunulan sütlaç evde de güzel bir şekilde yapılabilir. Fırın sütlaç tarifini merak edenler ve denemek isteyenler fırın sütlaç tarifinin en pratik ve tam ölçülü tarifini internet üzerinden sorguluyorlar. Üzeri nar gibi kızarmış fırın sütlaç tarifini sizler için derledik. Sütlaç nasıl yapılır, hangi malzemeler konulur? Fırında sütlaç yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte nefis tam ölçülü fırın sütlaç tarifi...

Fırın sütlaç, mutfağımızın geleneksel sütlü tatlılarından biri. Hafif olmasının yanı sıra lezzetiyle herkesin zevkle tükettiği fırın sütlacın yapımı çok kolay. Soğuk soğuk ve üzerindeki tarçınıyla da tadına doyum olmuyor. Peki fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte tam kıvamında ve ölçülü fırın sütlaç tarifi

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

MALZEMELER:

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 su bardağı su

1 paket vanilya

FIRIN SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle pirinçleri yıkayıp süzün. Sonra orta ateşte suları çekilene kadar haşlayın.

Soğuk süt ve şekeri tencerede şeker eriyinceye kadar karıştırın.

Ardından tencereyi ocağa alıp kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynayınca içine vanilyayı da ilave edin.

1-2 dakika daha kaynattıktan sonra içine haşlanmış pirinçleri ekleyin.

Yumurtanın sarısını beyazından ayırın.

Mısır nişastasını suyla ezip içine yumurta sarısını ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Yumurtalı karışıma kaynamış sütten ekleyip ılıştırdıktan sonra tüm malzemeyi birleştirin ve hızlıca karıştırın.

Sütlacı güveçlere ya da ısıya dayanıklı fırın kaplarına bölüştürün.

Güveçleri derin bir fırın tepsisine birbirine değmeyecek şekilde yerleştirip tepsiye kaselerin yarısına gelecek şekilde su doldurun.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verip sütlaçları 15 dakika kadar pişirin.

Üstleri kızaran sütlaçları fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin.

Ardından buzdolabına kaldırıp iyice soğutun.

Afiyet olsun!

MEŞHUR HAMSİKÖY SÜTLACI TARİFİ

MALZEMELER

> 1 litre süt yarım su bardağı pirinç

> 1.5 su bardağı su

> 1 su bardağı şeker

> 1 yemek kaşığı un

> 1 yumurta

> 1 paket vanilya

> Yarım çay kaşığı tuz

> 1 çay bardağı su

Üzeri için

> Bol fındık

YAPILIŞI

> Sütü tencereye koyalım ocağın altını açın.

> Süt kaynayana kadar başka bir tencerede pirinci 1 buçuk su bardağı su ile pişirin.

> Lapalaşan pirinci kaynayan sütün içine ilave edelim ve kıvam alana kadar kaynatın.

> Daha sonra şekeri ilave edip 2 dk. kadar daha kaynatın.

> Yumurtanın sarısını kullanacağız. Bir kaba yumurta sarısı 1 yemek kaşığı un ve 1 çay bardağı su, tuz koyup karıştırın.

> Hazırladığımız karışımı sütlaca ekleyelim hızlıca karıştıralım. Bu şekilde de 10 dakika kaynatıp vanilyayı ilave edip ocağı kapatın.

> Toprak kaselere sütlacı bölelim. 6 kase çıktı benim sütlacım. Fırın tepsisine kaseleri yerleştirip tepsinin yarısına gelecek şekilde su koyun.

> 250 derece (önceden ısıtmanıza gerek yok) Sütlaçların üstü kızarana kadar pişirelim. Soğuduktan sonra üzerine bol fındıkla servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun.

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