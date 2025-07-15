Fırın sütlaç, mutfağımızın geleneksel sütlü tatlılarından biri. Hafif olmasının yanı sıra lezzetiyle herkesin zevkle tükettiği fırın sütlacın yapımı çok kolay. Soğuk soğuk ve üzerindeki tarçınıyla da tadına doyum olmuyor. Peki fırında sütlaç nasıl yapılır? İşte tam kıvamında ve ölçülü fırın sütlaç tarifi