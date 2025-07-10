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Haşhaşlı şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Haşhaşlı şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri neler?

12:0210/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
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Haşhaşlı şekerpare
Haşhaşlı şekerpare

Haşhaşlı şekerpare tarifi son zamanlarda özellikle bayramlarda sıklıkla tercih edilen lezzetli tatlı tariflerinden biridir. Şekerparenin haşhaşa bulanması ile yapılan haşhaşlı şekerpare oldukça lezzetli ve görünüşü güzel bir tatlıdır. Peki, haşhaşlı şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri neler, piştiği nasıl anlaşılır, şerbeti nasıl hazırlanır? Kalorisi nedir? İşte tüm püf noktaları ile çay sofralarınızın yanına veya özel gün sofralarınıza yakışacak nefis haşhaşlı şekerpare yapılışı...

Haşhaşlı şekerpare tarifi dışının haşhaş ile kaplanması ile daha çıtır olması sağlanan farklı bir şekerpare tarifidir. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız haşhaşlı şekerpare tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktasını sizler için derledik.

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE TARİFİ

Un, yağ, yumurta, irmik ve şeker ile hazırlanan hamur, kurabiye haline getirilip fırınlanmasıyla oluşan bu tatlının müptelası çok. Şekerpare tatlısının yapılışında kullanımda tereyağı olmasını tavsiye ediyoruz ancak ekonomik olarak margarin ile de yapılabilir. Şerbeti iyice çeken şekerpareler ağızda dağılan nefis kıvamlarına kavuşurlar. Şekerpare üzerine genelde fındık eklense de badem ya da ceviz de kullanılabilir. Haberimizde şekerparenin haşhaşa bulanmış çeşidini paylaşıyoruz. İşte haşhaşlı şekerpare için gereken malzemeler:

Haşhaşlı Şekerpare Malzemeleri

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un(kontrollü ekleyelim)

Şerbeti için:

3,5 su bardağı toz şeker

4,5 su bardağı su

1-2 damla limon suyu

Üzerini bulamak için:

1 küçük kâse haşhaş (sarı)

1 su bardağı süt

Haşhaşlı Şekerpare Tarifinin Püf Noktası

Şerbeti güzel çekmesini istiyorsanız tepsinizin üzerine başka bir tepsi kapayıp 5 dakika kadar hiç açmayalım.

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Önce şerbeti hazırlayalım. Şekeri, suyu tencereye alalım. Orta ateşte kaynamaya bırakalım.

Kaynamaya başlayan şerbete limon suyunu da ekleyelim.

5 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatıp ılımaya bırakalım.

Yoğurma kabına yumuşak tereyağı, sıvı yağ, şeker, yumurta ve Hindistan cevizini alalım güzelce karıştıralım.

Daha sonra irmik, vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyelim. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım.

Önce süte batırıp daha sonra haşhaşa bulayalım. Fırın tepsisine dizelim.

Bütün hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE NE KADAR SÜRE BEKLETİLİR?


Ocaktan alınıp ılınmaya bırakılır. Şekerpareler fırından alınıp 2
dakika
kadar
bekletilir
. Sonra ılık şerbet üzerlerine gezdirilerek dökülür.

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE KALORİSİ


Bu tatlının 100 gramı
280.9 kalori
dir.

1 porsiyonu 166.7 gram olup

468.2
kalori

içermektedir.


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