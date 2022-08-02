Empanada yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Latin ülkelerinde sıklıkla yapılan empanadas dünya çapında ünlüdür. Genelde geleneksel fırınlarda satılırlar. Empanada iç harcı tavuk, kıyma veya peynir çeşitleri ile de yapılmaktadır.

EMPANADA TARİFİ, YAPILIŞI

Empanada dünyaca da meşhur olan Latin Amerika'nın doyurucu bir ana yemeği çeşididir. Türk mutfağındaki mantıyı andıran Empanada'nın en büyük farkı boyutu, iç harcına konulan malzemeleri ve yağda kızartılarak yapılmasıdır.

MALZEMELER

14 adet empenada için

250 gram un

125 gram oda sıcaklığında su

20 ml sızma zeytinyağı (veya eritilmiş tereyağı veya margarin)

2 tutam tuz (5 gr)

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İçi için:

160 gr kuşbaşı doğranmış dana eti

1/2 beyaz soğan

1 küçük arpacık soğan

2 büyük yemek kaşığı ince doğranmış kırmızı biber

2 çay kaşığı kuru üzüm

6 - 7 çekirdeksiz yeşil zeytin

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tatlı kırmızı biber

1/2 çay kaşığı kimyon

Bir tutam acı biber

Bir tutam tuz

1 katı haşlanmış yumurta

Pişirmek için:

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Şayet kızartacak iseniz kızartma yağı ya da fırında pişirmek isterseniz üzeri için 1 yumurta sarısı

EMPANADA İÇ HARCININ YAPILIŞI

Bir yumurtayı haşlayın ve soğumaya bırakın.

Ardından soğanı ve arpacık soğanı ince ince doğrayın ve geniş bir tavada sıvı yağ ile 1 dakika kavurun.

Ardından doğranmış biberi ilave edin. Orta ateşte çevirin ve yaklaşık 10 dakika pişirin.

Son olarak çekirdekleri çıkarılmış dilimlenmiş zeytinleri ve önceden suda yumuşamış kuru üzümleri, pul biberi, kimyonu, kırmızı biberi ilave edip 1 dakika kadar tatlandırdıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakın ve tadına göre tuz ekleyin.

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EMPANADA HAMURUNUN YAPILIŞI

İç harcı pişerken siz de hamuru hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Büyük bir kapta un ve tuzu ekleyin, karıştırın, yağ ve suyu ekleyin. Yumuşak ve elastik bir top yoğurun ve oluşturun.

Daha sonra üzerini kapatın ve 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Hamur iyice dinlendiğinde ve iç malzeme soğuduğunda empanadalarınızı yapabilirsiniz.

Öncelikle hamuru bir tutam un ve oklava yardımıyla 3 mm kalınlığında açın. 12 cm'lik daireler kesin. Sonra her yarım daireyi cömert bir şekilde dolgu ile doldurun.

Ardından, önceden soyulmuş, haşlanmış yumurtadan bir parça ekleyin.

Son olarak, bir hilal oluşturacak şekilde hamuru üst üste getirin, iyice kapatmak için kenarlarını bir bıçağın ucuyla tipik "repulgue" denilen kapamasını yapın: Yani uçtan başlayarak, kenarı oluşturmak için önceki parçadaki bölümü üst üste getirin. Bukle şeklinde oluyor. Empenadaları kızartabilir ya da fırında pişirebilirsiniz.

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170 ° sıcaklığa getirilmiş yağla doldurulmuş yüksek kenarları olan bir tavada bir seferde birkaç parça (bir çift) kızartın.

Her iki tarafta yaklaşık 1 dakika kızartın, sonra çevirin ve altın kahverengi olana kadar her iki tarafta 20 - 30 saniye daha pişirin.

Emici kağıt üzerine boşaltın ve servis yapın!