Benzin ve motorine indirim ya da zam gelecek mi? Eşel mobil sistemi sona mı erecek? Akaryakıtta kasım öncesi beklentiler
Akaryakıt fiyatları için 1 Kasım 2026’ya yönelik zam beklentisi gündemde: Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, ÖTV düzenlemesiyle benzinin litresinde 4,15 TL, motorinin litresinde ise 3,60 TL artış öngörülüyor. Zam tutarları ve uygulama tarihi henüz kesinleşmezken, 26 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG için aktarılan litre fiyatları ile eşel mobil sistemine ilişkin beklentiler haberimizde.
Akaryakıt fiyatları için 1 Kasım 2026’dan itibaren benzinde litre başına 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL artış beklentisi dile getiriliyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan beklenti, eşel mobil sisteminden kademeli çıkış ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış öngörüsüne dayanıyor.
Benzin ve motorinde ne kadar artış bekleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının, ÖTV tutarlarında artış beklentisi nedeniyle 1 Kasım 2026’dan itibaren yükselmesi öngörülüyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre beklenen litre başına artış, benzinde 4 lira 15 kuruş, motorinde ise 3 lira 60 kuruş.
Bu beklenti, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişleri sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin kademeli olarak devreden çıkarılacağı iddiasıyla ilişkilendiriliyor. Belirtilen tarih ve tutarlar kesinleşmiş bir fiyat değişikliği değil, sektör beklentisi olarak aktarılıyor.
İstanbul akaryakıt fiyatları - 26 Ekim 2026
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 76.30 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 96.80 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 76.10 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 96.60 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 40.60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları - 26 Ekim 2026
Ankara'da benzin litre fiyatı: 77.30 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 97.90 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 41.29 TL
İzmir akaryakıt fiyatları - 26 Ekim 2026
İzmir’de benzin litre fiyatı: 77.50 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 98.10 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 41.20 TL
Benzin ve motorin için dile getirilen artış beklentisinden ayrı olarak LPG’ye ilişkin bir zam tutarı belirtilmiyor. ÖTV düzenlemesinin kapsamı ile fiyat değişikliğinin yürürlük tarihi konusunda kesinleşmiş bir karar bilgisi bulunmuyor.