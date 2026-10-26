SÜPER LİG PUAN DURUMU 9. HAFTA: Lig'de dengeler değişiyor! İşte zirvenin sahibi ve güncel puan tablosu
Süper Lig puan durumu 9. haftada Beşiktaş’ın Başakşehir’i 2-0, Trabzonspor’un Çaykur Rizespor’u 4-3 yenmesiyle şekillendi. Amed Sportif Faaliyetler’in 20 puanla zirvede bulunduğu tabloda gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Derbi öncesinde hangi takım kaç puanda, zirvede puan farkı ne kadar? İşte Süper Lig’de takım sıralaması ve 9. hafta maç sonuçları.
Süper Lig puan durumu, 9. haftada Beşiktaş ve Trabzonspor’un galibiyetleriyle şekillendi. Amed Sportif Faaliyetler 20 puanla ilk sırada yer alırken, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucu zirve sıralamasını belirleyecek.
Süper Lig’de zirve yarışı derbiye taşındı
Süper Lig puan durumu, 9. haftada oynanan karşılaşmaların ardından değişti. Beşiktaş, sahasında İstanbul Başakşehir FK’yı 2-0 yenerek 18 puana ulaşırken, Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor’u 4-3 mağlup ederek puanını 19’a çıkardı.
Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından 20 puanla ilk sırada bulunuyor. Haftanın kapanış karşılaşması olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucu bekleniyor.
Beşiktaş 18, Trabzonspor 19 puana ulaştı
Beşiktaş, İstanbul Başakşehir FK karşısında iki golle kazandığı maçın ardından dördüncü sırada yer aldı. İstanbul Başakşehir FK ise haftayı 11 puanla tamamladı.
Rize’de yedi golün atıldığı karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, 19 puanla ikinci sıraya yerleşti. Ev sahibi Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sıralamayı etkileyecek
Galatasaray, derbi öncesindeki tabloda 19 puanla üçüncü, Fenerbahçe ise 16 puanla beşinci sırada bulunuyor. İki takım arasındaki karşılaşmanın tamamlanmasıyla 9. haftanın zirve tablosu netleşecek.
Süper Lig puan durumu - 9. Hafta
1. Amed Sportif Faaliyetler: 20 puan
2. Trabzonspor: 19 puan
3. Galatasaray: 19 puan
4. Beşiktaş: 18 puan
5. Fenerbahçe: 16 puan
6. Kasımpaşa: 16 puan
7. Kocaelispor: 15 puan
8. Erzurumspor FK: 14 puan
9. Arca Çorum FK: 13 puan
10. Göztepe: 12 puan
11. Corendon Alanyaspor: 12 puan
12. İstanbul Başakşehir FK: 11 puan
13. Çaykur Rizespor: 10 puan
14. TÜMOSAN Konyaspor: 8 puan
15. Gaziantep FK: 8 puan
16. Gençlerbirliği: 8 puan
17. Samsunspor: 4 puan
18. Eyüpspor: 3 puan
Süper Lig maç sonuçları - 9. Hafta
- Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK
- Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler
- Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği
- Göztepe 2-0 Çorum FK
- Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor
- Beşiktaş 2-0 Başakşehir
- Galatasaray - Fenerbahçe: Devam ediyor