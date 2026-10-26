TOD tek maç satın alma var mı 2026? Galatasaray Fenerbahçe derbisi nasıl izlenir TOD Tv tek maç satın alınıyor mu, fiyatı ne kadar?

TOD tek maç satın alma seçeneği var mı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi paketle izlenir? Karşılaşmayı TOD üzerinden canlı takip etmek isteyenler için Süper Lig ve Taraftar Paketi seçenekleri, 2026 üyelik ücretleri, abonelik adımları ve satın almadan önce kontrol edilmesi gereken yayın koşulları…