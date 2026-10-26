SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: 38 bin kadro için başvurular ne zaman, şartlar neler? Personel alımı hangi meslekleri kapsayacak?

38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Erdoğan, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara nitelikli biçimde sunulmasının öncelikleri olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:





“Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum.”





Açıklamada verilen yıl sonu hedefi, personel alımı ilanının yayımlanmasını kapsıyor. Başvuruların hangi tarihte başlayacağına ilişkin henüz bir takvim bulunmuyor.