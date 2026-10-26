SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: 38 bin kadro için başvurular ne zaman, şartlar neler? Personel alımı hangi meslekleri kapsayacak?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için başvuru sürecini bekleyen adayların gündeminde takvim, başvuru şartları ve branşlara ayrılacak kontenjanlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılı bitmeden ilana çıkılacağını duyurduğu hekim dışı personel alımında hangi detaylar belli oldu, hangileri henüz açıklanmadı? Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı netleşmezken ÖSYM kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. İşte 38 bin personel alımına ilişkin açıklanan bilgiler ve adayların başvuru öncesinde takip etmesi gereken ayrıntılar…
Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında 38 bin hekim dışı personel için 2026 yılı bitmeden ilana çıkılacak. Başvuru tarihleri, şartlar ve branşlara göre kontenjan dağılımı henüz açıklanmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026’da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında 38 bin hekim dışı personelin istihdamı için yıl sonuna kadar ilan yayımlanacağını duyurdu. Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla duyurulan alımın başvuru takvimi ve yöntemi ise henüz netleşmedi.
38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Erdoğan, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara nitelikli biçimde sunulmasının öncelikleri olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum.”
Açıklamada verilen yıl sonu hedefi, personel alımı ilanının yayımlanmasını kapsıyor. Başvuruların hangi tarihte başlayacağına ilişkin henüz bir takvim bulunmuyor.
Başvuru şartları ve branş dağılımı açıklandı mı?
38 bin hekim dışı personel alımında hangi meslek gruplarına kaç kontenjan ayrılacağı açıklanmadı. Adayların taşıması gereken şartlar da yayımlanacak ilanla belli olacak.
Başvuru sürecinde açıklanması beklenen temel bilgiler şöyle:
- Başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri.
- Alım yapılacak meslek grupları ve branşlara göre kontenjanlar.
- Adaylarda aranacak başvuru şartları.
- Başvuru yöntemi ve kılavuza ilişkin ayrıntılar.
Bu bilgiler açıklanmadan herhangi bir meslek grubu için kesin kontenjan belirtmek mümkün değil.
ÖSYM başvuru kılavuzu bekleniyor
Başvuru takviminin Sağlık Bakanlığının yapacağı açıklamayla netleşmesi, ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Kılavuzun yayımlanacağı tarih henüz açıklanmış değil.
2027 için 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeline ilişkin karar
38 bin hekim dışı personel duyurusunun yanı sıra, 2027’de uygulanmak üzere 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği hizmet birimlerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı kararı da Resmî Gazete’de yayımlandı.
Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesini amaçlıyor. Kararda personelin hizmet birimlerine göre dağılımı şöyle yer alıyor:
- Acil sağlık hizmetleri: 1 kişi.
- İlçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezleri: 7 kişi.
- Sağlık evleri: 6 kişi.
- Yataklı tedavi hizmetleri: 31 bin 40 kişi.
Kadroların büyük bölümü tabip ve uzman tabiplerden oluşuyor
Karar kapsamındaki personelin 25 bin 955’i uzman tabip, 5 bin 61’i tabip olarak belirlendi. Diğer kadrolar ise 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikerinden oluşuyor.
Bu karar kapsamındaki başvuru tarihleri ve şartları da henüz açıklanmadı. Kararın hizmet birimlerini belirlemesi, başvuruların başladığı anlamına gelmiyor.