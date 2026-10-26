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Vergi indirimi var mı olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

Vergi indirimi var mı olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

15:04, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Vergi indirimi var mı olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), ücretli çalışanların yıl ortasından itibaren bir üst vergi dilimine geçmesiyle yaşanan maaş kayıplarına dikkat çekerek gelir vergisi tarifesinde acil adaletli düzenleme yapılması talebini yeniledi. işte 2026 gelir vergisi tarifesi.

TÜRK-İŞ yönetimi tarafından yapılan açıklamada; toplam gelir vergisinin büyük bir kısmının bordrolu çalışanlardan tahsil edildiği vurgulanarak, çalışanların Ocak ayında aldıkları net ücreti Aralık ayında da koruyabilmeleri gerektiği ifade edildi.

TÜRK-İŞ yönetimi tarafından yapılan açıklamada; toplam gelir vergisinin büyük bir kısmının bordrolu çalışanlardan tahsil edildiği vurgulanarak, çalışanların Ocak ayında aldıkları net ücreti Aralık ayında da koruyabilmeleri gerektiği ifade edildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Koop-İş Sendikası’nın bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde, sendikaların binalardan ve tabelalardan ibaret olmadığını belirterek, kendileri için sendikanın çalışanlara ses ve nefes olmak anlamına geldiğini söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Koop-İş Sendikası’nın bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde, sendikaların binalardan ve tabelalardan ibaret olmadığını belirterek, kendileri için sendikanın çalışanlara ses ve nefes olmak anlamına geldiğini söyledi.

TÜRK-İŞ’ten vergi indirimi talebi

Türkiye’de sendikal alandaki birçok sorunun çözüm beklediğini vurgulayan Alemdar, şöyle konuştu: “Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle üyelerimizin maruz kaldığı geçim derdinden, hayatın her geçen gün pahalılaşmasına, özellikle özel sektörde örgütlenmede yaşadığımız sorunlardan, adaletsiz vergi politikalarına kadar sorunlarımız devam ediyor. Ülkemizde sendikal örgütlenmenin önünde ciddi engeller bulunuyor. Bütün uğraşımıza rağmen, ülkemizde sendikal örgütlenme ne yazık ki yüzde 15’in üzerine çıkamıyor. Özel sektördeki örgütlenme oranına baktığımızda bu oran da ne yazık ki yüzde 6’yı geçemiyor. Sendikal örgütlülükteki bu oranlar dünya geneline, özellikle de Avrupa ülkelerine baktığımızda çok düşük kalıyor.”

TÜRK-İŞ’ten vergi indirimi talebiTürkiye’de sendikal alandaki birçok sorunun çözüm beklediğini vurgulayan Alemdar, şöyle konuştu: “Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle üyelerimizin maruz kaldığı geçim derdinden, hayatın her geçen gün pahalılaşmasına, özellikle özel sektörde örgütlenmede yaşadığımız sorunlardan, adaletsiz vergi politikalarına kadar sorunlarımız devam ediyor. Ülkemizde sendikal örgütlenmenin önünde ciddi engeller bulunuyor. Bütün uğraşımıza rağmen, ülkemizde sendikal örgütlenme ne yazık ki yüzde 15’in üzerine çıkamıyor. Özel sektördeki örgütlenme oranına baktığımızda bu oran da ne yazık ki yüzde 6’yı geçemiyor. Sendikal örgütlülükteki bu oranlar dünya geneline, özellikle de Avrupa ülkelerine baktığımızda çok düşük kalıyor.”

Eyüp Alemdar, çalışanların hem gelirleri hem de tüketimleri üzerinden yüksek vergiler ödediğine dikkati çekerek, “Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65’ini çalışanlar ödüyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz. İşçiler, oransal olarak kuyumcudan, avukattan, müteahhitten daha fazla vergi vermemeli.” dedi.

Eyüp Alemdar, çalışanların hem gelirleri hem de tüketimleri üzerinden yüksek vergiler ödediğine dikkati çekerek, “Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65’ini çalışanlar ödüyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz. İşçiler, oransal olarak kuyumcudan, avukattan, müteahhitten daha fazla vergi vermemeli.” dedi.

Koop-İş Sendikası’nın 125 bini aşkın üyesiyle işkolunun lideri, TÜRK-İŞ’in ikinci, Türkiye’nin ise beşinci büyük sendikası olduğuna dikkati çeken Alemdar, sendikanın tanınmış bazı markaların Türkiye’deki mağazalarında örgütlü olduğunu söyledi.

Koop-İş Sendikası’nın 125 bini aşkın üyesiyle işkolunun lideri, TÜRK-İŞ’in ikinci, Türkiye’nin ise beşinci büyük sendikası olduğuna dikkati çeken Alemdar, sendikanın tanınmış bazı markaların Türkiye’deki mağazalarında örgütlü olduğunu söyledi.

Gelir vergisi dilimleri 2026

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2026 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Gelir vergisi dilimleri 2026193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2026 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Başlıklar :Vergi indirimiTÜRK İŞgelir vergisi tarifesi 2026
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