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28 Ekim yarım gün mü? 28 ve 29 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü? 28 ve 29 Ekim resmi tatil mi?

14:05, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:09, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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28 Ekim yarım gün mü? 28 ve 29 Ekim resmi tatil mi?

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü coşkusu öncesinde tatil planı yapan, kamu kurumlarındaki işlerini halletmek isteyen ve özel sektör çalışma saatlerini sorgulayan milyonlarca vatandaş için resmi tatil takvimi kesinleşti. "28 Ekim yarım gün mü, 28 ve 29 Ekim resmi tatil mi?" soruları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yanıt buldu. Mevzuata göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 29 Ekim resmi tatil olarak uygulanmakta. Peki 28 Ekim yarım gün mü? İşte detaylar.

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmî tatil uygulanacak. Okullarda eğitim öğretime ara verilecek; resmî daire ve kuruluşlar da genel tatil düzenine tabi olacak.

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmî tatil uygulanacak. Okullarda eğitim öğretime ara verilecek; resmî daire ve kuruluşlar da genel tatil düzenine tabi olacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün tatil yapılacak. Sabah saatlerinde okullar ve iş yerleri açık olacak, saat 13.00'ten itibaren ise resmi tatil başlayacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında uygulanan bu düzenleme, Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki gün öğleden sonra başlamasını sağlıyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün tatil yapılacak. Sabah saatlerinde okullar ve iş yerleri açık olacak, saat 13.00'ten itibaren ise resmi tatil başlayacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında uygulanan bu düzenleme, Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki gün öğleden sonra başlamasını sağlıyor.

29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Bu yıl yani 2025’te 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı 29 Ekim günü tatil yapacak.

29 Ekim hangi güne denk geliyor?Bu yıl yani 2025’te 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı 29 Ekim günü tatil yapacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Okullarda ders yapılmayacak, kamu kurumları ve banka şubeleri de hizmet vermeyecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Okullarda ders yapılmayacak, kamu kurumları ve banka şubeleri de hizmet vermeyecek.

28-29 EKİM 2026 TATİL TAKVİMİ

Cumhuriyet Bayramı haftasındaki takvim şöyle:

28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren resmî tatil.

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmî tatil.

30 Ekim Cuma: Ek tatil kararı açıklanmadığı sürece normal eğitim ve çalışma günü.

31 Ekim Cumartesi: Hafta sonu.

1 Kasım Pazar: Hafta sonu.

28-29 EKİM 2026 TATİL TAKVİMİCumhuriyet Bayramı haftasındaki takvim şöyle:28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren resmî tatil.29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmî tatil.30 Ekim Cuma: Ek tatil kararı açıklanmadığı sürece normal eğitim ve çalışma günü.31 Ekim Cumartesi: Hafta sonu.1 Kasım Pazar: Hafta sonu.
Başlıklar :29 Ekimresmi tatil günleriCumhuriyet bayramı28 Ekim
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