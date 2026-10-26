Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 26 Ekim Pazartesi maç programı

İsrail'de seçim ne zaman? İsrail seçim sonuçları 2026 kim kazanır?

Gazze'de soykırım işleyen Netenyahu'nun en çok korktuğu sandık nihayet halkın önüne geliyor. 7,3 milyon seçmen sandık başına gidecek. Gözler 26. Dönem Knesset (Parlamento) üyelerini belirleyecek olan 2026 İsrail Genel Seçimleri’ne çevrildi. "İsrail seçime ne zaman gidiyor, Binyamin Netanyahu yeniden kazanacak mı, son anket sonuçları ne diyor ve Netanyahu’nun en güçlü rakibi kim?" soruları uluslararası kamuoyunun ve bölge uzmanlarının en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İsrail Merkez Seçim Kurulu takvimine göre resmi genel seçimler 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. 120 sandalyeli Knesset için yarışacak siyasi partiler ve koalisyon bloklarında son anket verileri, Netanyahu'nun geleceği ve muhalefetin durumu şu şekildedir: