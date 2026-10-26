KPSS 2026/2 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu, tercihleri ne zaman başlıyor, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
KPSS lisans sınav sonuçlarının ilan edilmesi, Ön lisans maratonunun 4 Ekim'de ve ortaöğretim (Lise) sınavının ise 25 Ekim 2026 tarihinde başarıyla tamamlanmasının ardından tüm adayların gözü ÖSYM’nin B Grubu kadrolar için yayımlayacağı KPSS-2026/2 Merkezi Atama Tercih Kılavuzu’na çevrildi. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kurumların kadro dağılımları, mezuniyet şartları ve başvuru için gereken KPSS puan türleri de netlik kazanacak. Peki 2026/2 KPSS alımı ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte memur adaylarının odağı kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı başvuru takvimine çevrildi. Yılın ikinci büyük ÖSYM merkezi ataması olan KPSS 2026/2 tercih süreci kapsamında bakanlıklar, KİT'ler (Kamu İktisadi Teşebbüsleri), üniversiteler ve belediyeler bünyesinde lisans mezunlarına özel binlerce kadro açılması bekleniyor.
KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS-2026/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık tarihleri arasında alınacak. Tercih kılavuzu da 17 Aralık'ta duyurulacak.
KPSS 2026/2 tercihlerinde süreç kapsamında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden yayımlanacak Tercih Kılavuzu ile B Grubu kadroların branş, sayı ve taban puan dağılımları netlik kazanacak. Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) gibi yüksek puanlı kurumların mühendis, mimar ve müfettiş kadrolarında atama puanlarının 85-95 aralığında seyretmesi öngörülürken;
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, GSB ve Sağlık Bakanlığı'nın açıktan büro personeli, denetçi ve uzman kadrolarında baraj puanlarının 70-75 puana kadar düşmesi bekleniyor.
Adaylar, ÖSYM tercih takvimi açıklandığında P3 puan türlerini ve branş sıralamalarını dikkate alarak 30 tercih hakkını kullanabilecekler.
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