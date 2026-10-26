TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İstanbul kiralık 1.071 konutun kura çekim tarihi belli oldu mu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ve İstanbul’da kiralık konut piyasasını dengeleyerek dar gelirli vatandaşlar ile gençlere uygun fiyatlı barınma imkanı sunmayı hedefleyen İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş takvimine çevrildi. Toplam 1.071 adet kiralık konut için başvuru şartlarını taşıyan binlerce aday, "TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, 1.071 kiralık konut kura çekim tarihi belli oldu mu ve kura sonuçları nereden sorgulanacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin başvuruları dün itibarıyla tamamlandı.
TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek?
İncelemenin ardından şartları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için Ekim ayında 1.071 konutun kura çekimi yapılacak ve teslimatlar başlayacak.
500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek.
Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranacak. 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 şekilde olacak. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
TOKİ kiralık konutlar hangi ilçede olacak?
Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam bin 71 konut kiralanacak.
Bu kampanyada vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de kamuoyuna duyurduğu dev projede, detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 10 Eylül'de açıklanmış ve ardından 14 Eylül itibarıyla başvuru süreci başlatılmıştı.