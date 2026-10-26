Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 407’nci buluşma: Derbi saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, istatistikler ve yayın bilgileri
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Ezeli rakipler tarihlerinde 407’nci kez karşı karşıya gelecek. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği mücadele öncesinde 19 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray, evindeki 39 maçlık lig yenilmezlik serisini, iç sahada son mağlubiyetini aldığı Fenerbahçe karşısında sürdürmeyi hedefliyor. Rekabetin genel toplamında sarı-lacivertlilerin, son 10 resmi derbide ise sarı-kırmızılıların galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak? Kadroda hangi isimler var? GS FB muhtemel ilk 11’leri, iki takımın geçmiş karşılaşmalarındaki sonuçlar ve derbi canlı yayın bilgileri detaylarda...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta oynanacak. Evindeki son 39 lig maçında yenilmeyen Galatasaray, bu seriden önceki son iç saha mağlubiyetini aldığı rakibini ağırlayacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, iki takımı tarihlerinde 407’nci kez karşı karşıya getirecek. RAMS Park’ta yarın saat 21.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek; yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Süper Lig’de ilk 8 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray, 19 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında üç puan kazanmak ve iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.
Galatasaray evinde 39 lig maçıdır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig’deki son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında 1-0’lık skorla aldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından RAMS Park’ta oynadığı 39 lig maçında 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe karşısındaki mücadele, Galatasaray’ın bu serisini sürdürme hedefi açısından da önem taşıyor.
407’nci karşılaşma öncesinde rekabetin rakamları
İki takım arasında 17 Ocak 1909’da başlayan rekabette bugüne kadar 406 karşılaşma oynandı. Toplam galibiyet sayısında Fenerbahçe önde bulunuyor.
- Fenerbahçe: 150 galibiyet, 546 gol.
- Galatasaray: Biri hükmen olmak üzere 131 galibiyet, üçü hükmen galibiyetten olmak
üzere 508 gol.
- Beraberlik: 125 karşılaşma.
Süper Lig’de ise iki takım 139’uncu kez karşılaşacak. Geride kalan 138 lig maçında Fenerbahçe 53, Galatasaray 39 galibiyet alırken 46 mücadele berabere tamamlandı.
Lig karşılaşmalarında Fenerbahçe 165, Galatasaray 137 gol kaydetti.
Son 10 resmi derbide Galatasaray önde
İki takımın son 10 resmi karşılaşmasında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Fenerbahçe’nin 2 kez kazandığı bu dönemde 3 maç berabere sonuçlandı.
Galatasaray’ın bu süreçteki galibiyetleri şöyle:
- 4 Haziran 2023, Süper Lig: 3-0.
- 7 Nisan 2024, Süper Kupa: 3-0, hükmen.
- 21 Eylül 2024, Süper Lig: Deplasmanda 3-1.
- 2 Nisan 2025, kupa karşılaşması: 2-1.
- 26 Nisan 2026, Süper Lig: 3-0.
Fenerbahçe ise 19 Mayıs 2024’te RAMS Park’taki lig maçını 1-0, 10 Ocak 2026’daki Süper Kupa karşılaşmasını 2-0 kazandı. Lig kapsamında oynanan 24 Aralık 2023 ve 24 Şubat 2025 tarihli maçlar 0-0, 1 Aralık 2025’teki mücadele ise 1-1 sona erdi.
RAMS Park’ta 18’inci derbi oynanacak
2011 yılında hizmete giren RAMS Park, iki takım arasındaki 18’inci karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Bu statta oynanan önceki 17 maçta Galatasaray 6, Fenerbahçe 5 galibiyet aldı; 6 karşılaşma berabere bitti.
Galatasaray’ın 19 golüne Fenerbahçe 13 golle karşılık verdi. Stattaki ilk derbi, 18 Mart 2011’de oynandı ve Fenerbahçe’nin 2-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.
Okan Buruk, Galatasaray’ın başında 12’nci Fenerbahçe maçına çıkacak
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe’ye karşı 12’nci maçına hazırlanıyor. Haziran 2022’de değil, 2022 yazında göreve başlayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, önceki 11 karşılaşmada biri hükmen olmak üzere 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile Fenerbahçe’ye karşı toplam 24 maça çıktı. Çalıştırdığı takımlar bu karşılaşmaları 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamladı.
Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel ilk 11’leri
Derbi öncesinde iki takımın muhtemel başlangıç kadroları şöyle:
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Sallai, Torreira, Lemina (Sara), Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Kojo Oppong, Milan Skriniar, Archie Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.
Bu kadrolar muhtemel ilk 11’leri gösteriyor; kesinleşmiş maç kadroları niteliği taşımıyor.