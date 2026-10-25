Pastırma sıcakları 2026’da ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MGM’nin 26 Ekim-1 Kasım 2026 hava tahmini ne söylüyor?

Pastırma sıcakları ne zaman başlar?

Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. Ancak bu dönem her yıl değişebiliyor; başlangıç ve bitiş tarihleri bölgesel hava koşullarına ve atmosferdeki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.





Bu nedenle 25 Ekim-15 Kasım aralığı, 2026 için kesin tarihler olarak değerlendirilemez. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki sıcaklıklar da il bazında yayımlanan günlük tahminlerle takip edilebilir.