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Pastırma sıcakları 2026’da ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MGM’nin 26 Ekim-1 Kasım 2026 hava tahmini ne söylüyor?

Pastırma sıcakları 2026’da ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MGM’nin 26 Ekim-1 Kasım 2026 hava tahmini ne söylüyor?

20:03, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 20:05, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Pastırma sıcakları 2026’da ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MGM’nin 26 Ekim-1 Kasım 2026 hava tahmini ne söylüyor?

Pastırma sıcakları 2026’da ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MGM’nin 26 Ekim-1 Kasım tahminine göre sıcaklıkların yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak tahmin, pastırma yazınının kesin tarihini ve süresini belirtmiyor; sıcak günlerin hangi illerde etkili olacağı günlük hava tahminleriyle netleşecek.

Pastırma sıcakları 2026 yılında ne zaman başlayacak? Sonbaharda kısa süreli ılık havaların görüldüğü pastırma yazı için 25 Ekim-15 Kasım tarihleri öne çıkarken, sıcaklıkların kaç gün etkili olacağı ve hangi seviyelere ulaşabileceği merak ediliyor.


Sonbaharda hava sıcaklıklarının yeniden yükseldiği dönem olarak bilinen pastırma sıcakları, 2026 yılında da gündemde. Türkiye'de genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma yazının bu yıl 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ancak başlangıç ve bitiş tarihleri, atmosfer koşullarına ve bölgesel farklılıklara göre değişebiliyor.

Pastırma sıcakları 2026 yılında ne zaman başlayacak? Sonbaharda kısa süreli ılık havaların görüldüğü pastırma yazı için 25 Ekim-15 Kasım tarihleri öne çıkarken, sıcaklıkların kaç gün etkili olacağı ve hangi seviyelere ulaşabileceği merak ediliyor.Sonbaharda hava sıcaklıklarının yeniden yükseldiği dönem olarak bilinen pastırma sıcakları, 2026 yılında da gündemde. Türkiye'de genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma yazının bu yıl 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ancak başlangıç ve bitiş tarihleri, atmosfer koşullarına ve bölgesel farklılıklara göre değişebiliyor.

MGM’nin sıcaklık tahmini ne söylüyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 26 Ekim-1 Kasım 2026 dönemi için yayımladığı tahmine göre, sıcaklıkların yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sıcaklıkların normallerin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağı; diğer bölgelerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.


Bu tahmin, pastırma sıcaklarının kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, tek başına pastırma yazının yaşanacağı anlamına gelmiyor.

MGM’nin sıcaklık tahmini ne söylüyor?Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 26 Ekim-1 Kasım 2026 dönemi için yayımladığı tahmine göre, sıcaklıkların yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sıcaklıkların normallerin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağı; diğer bölgelerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.Bu tahmin, pastırma sıcaklarının kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, tek başına pastırma yazının yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Pastırma sıcakları ne zaman başlar?

Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. Ancak bu dönem her yıl değişebiliyor; başlangıç ve bitiş tarihleri bölgesel hava koşullarına ve atmosferdeki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.


Bu nedenle 25 Ekim-15 Kasım aralığı, 2026 için kesin tarihler olarak değerlendirilemez. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki sıcaklıklar da il bazında yayımlanan günlük tahminlerle takip edilebilir.

Pastırma sıcakları ne zaman başlar?Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. Ancak bu dönem her yıl değişebiliyor; başlangıç ve bitiş tarihleri bölgesel hava koşullarına ve atmosferdeki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.Bu nedenle 25 Ekim-15 Kasım aralığı, 2026 için kesin tarihler olarak değerlendirilemez. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki sıcaklıklar da il bazında yayımlanan günlük tahminlerle takip edilebilir.

Pastırma yazı kaç gün sürer?

Pastırma yazı genellikle birkaç gün sürüyor. Atmosferik koşullara bağlı olarak bu süre bir haftayı aşabiliyor veya daha kısa olabiliyor. 2026’da kaç gün etkili olacağı ise mevcut bilgilerle kesinleşmiş değil.

Pastırma yazı kaç gün sürer?Pastırma yazı genellikle birkaç gün sürüyor. Atmosferik koşullara bağlı olarak bu süre bir haftayı aşabiliyor veya daha kısa olabiliyor. 2026’da kaç gün etkili olacağı ise mevcut bilgilerle kesinleşmiş değil.

Pastırma sıcakları nasıl oluşur?

Pastırma sıcakları, sonbaharda sıcaklıkların kısa süreli yükselmesiyle ortaya çıkıyor. Yağışın ve bulutluluğun azalması, güneşlenmenin artmasıyla gündüzleri hava ısınabiliyor; geceleri ise yeryüzünün ısı kaybetmesi sıcaklıkların düşmesine yol açabiliyor. Bu dönemde özellikle sabah saatlerinde pus ve sis görülebiliyor.

Pastırma sıcakları nasıl oluşur?Pastırma sıcakları, sonbaharda sıcaklıkların kısa süreli yükselmesiyle ortaya çıkıyor. Yağışın ve bulutluluğun azalması, güneşlenmenin artmasıyla gündüzleri hava ısınabiliyor; geceleri ise yeryüzünün ısı kaybetmesi sıcaklıkların düşmesine yol açabiliyor. Bu dönemde özellikle sabah saatlerinde pus ve sis görülebiliyor.

Pastırma yazı adı nereden geliyor?

“Pastırma yazı” ifadesi, geleneksel pastırma üretimiyle ilişkilendiriliyor. Gündüzleri güneşli ve nispeten ılık, geceleri ise serin havanın pastırmanın kurutulması için elverişli koşullar oluşturduğu düşüncesi, bu adın kökeniyle bağlantılı olarak aktarılıyor.


MGM’nin 26 Ekim-1 Kasım tahmininde sıcaklıkların ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Pastırma sıcaklarının kesin tarihleri ve kaç gün süreceği ise henüz belli değil.

Pastırma yazı adı nereden geliyor?“Pastırma yazı” ifadesi, geleneksel pastırma üretimiyle ilişkilendiriliyor. Gündüzleri güneşli ve nispeten ılık, geceleri ise serin havanın pastırmanın kurutulması için elverişli koşullar oluşturduğu düşüncesi, bu adın kökeniyle bağlantılı olarak aktarılıyor. MGM’nin 26 Ekim-1 Kasım tahmininde sıcaklıkların ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Pastırma sıcaklarının kesin tarihleri ve kaç gün süreceği ise henüz belli değil.
Başlıklar :2026 pastırma sıcaklarıpastırma yazıpastırma sıcaklarısıcaklık artışı
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