Ekim 2026 doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 5000 TL doğum parası sorgulama
Ekim 2026 doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Başvurusu onaylanan aileler ödeme tarihini beklerken, ödemelerin 26-31 Ekim arasında hesaplara geçmesi bekleniyor; ancak Bakanlık henüz kesin tarih açıklamadı. İlk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek veriliyor.
Ekim 2026 doğum yardımı ödemeleri için Bakanlık tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Ödemelerin ayın son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ekim doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?
Ekim 2026 doğum yardımı ödemelerinin, başvurusu onaylanan ailelerin hesaplarına ayın son haftasında yatırılması bekleniyor. Ödemeler için henüz kesin tarih açıklanmadı; 26-31 Ekim tarihleri olası ödeme aralığı olarak belirtiliyor.
Önceki aylarda doğum yardımı ödemelerinin ayın 25’i ile 30’u arasında hesaplara geçtiği bildiriliyor. Eylül ayı ödemeleri ise 30 Eylül 2026’da yatırılmıştı.
Doğum yardımı miktarı ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için destek tutarları şöyle:
- İlk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılıyor.
- İkinci çocuk için aylık 1.500 lira destek veriliyor.
- Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira ödeniyor.
Açıklamada, düzenli ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar sürdüğü belirtildi.
Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden veya “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından destek almaya hak kazanan aileler, ödeme durumuna ilişkin bilgilere “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasından ulaşabiliyor.
Doğum yardımı başvuru ekranı için tıklayınız
Doğum yardımı ödeme sorgulama için tıklayınız
Başvuru ve ödeme bilgisi nasıl kontrol edilir?
Doğum yardımı başvuruları e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alınıyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödeme bilgilerine aynı mobil uygulamadan ulaşabiliyor. Ödemeler Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.
Bakan Göktaş, eylül ayı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirmişti. Açıklamada, doğum yardımından bugüne kadar 1 milyon 355 bin 110 çocuğun yararlandığı ve 788 bin 573 çocuk için düzenli ödeme yapıldığı kaydedildi.
Eylül ayı açıklamasındaki rakamlar
Bakanlığın eylül ayı ödemelerine ilişkin açıklamasında, toplam 1 milyon 320 bin 760 annenin hesabına 27,6 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Çocukların sıralamasına göre verilen sayılar ise birinci çocuk için 566 bin 537, ikinci çocuk için 413 bin 806, üçüncü ve üzeri çocuklar için 374 bin 767 olarak paylaşıldı.
Bakanlıktan ekim ayı ödemelerine ilişkin kesin tarih açıklaması geldiğinde ödeme takvimi netleşecek.