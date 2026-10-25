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600 bin kamu işçisi için toplu sözleşme ne zaman imzalanacak? 2027-2028 dönemi toplu sözleşmesi zam oranı ve imza takviminde son durum

600 bin kamu işçisi için toplu sözleşme ne zaman imzalanacak? 2027-2028 dönemi toplu sözleşmesi zam oranı ve imza takviminde son durum

16:10, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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600 bin kamu işçisi için toplu sözleşme ne zaman imzalanacak? 2027-2028 dönemi toplu sözleşmesi zam oranı ve imza takviminde son durum

Kamuda karayolları, demiryolları, hastaneler, madenler, üniversiteler ve şeker fabrikaları başta olmak üzere kritik sektörlerde görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde yeni dönem takvimi şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son açıklamada, 2027-2028 yıllarını kapsayacak Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) için hazırlık ve istişare süreçlerinin başlatıldığını, işçi ve kamu tarafını mağdur etmeyecek en makul çözümlerle imzaların atılacağını duyurdu. "Kamu işçisi toplu sözleşmesi ne zaman imzalanacak, maaş zammı pazarlığı ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arayan işçiler için yeni dönem süreci ve masadaki başlıklara ilişkin detaylar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve Kamu Çerçeve Protokolü ve Toplu İş Sözleşmesi Sistemi: Kazanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli"ne katıldı. 2027-2028 kamu işçi toplu sözleşme ne zaman imzalanacak? İşte Bakan Işıkhan'dan Kamu Çerçeve Protokolü açıklaması detayları.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve Kamu Çerçeve Protokolü ve Toplu İş Sözleşmesi Sistemi: Kazanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli"ne katıldı. 2027-2028 kamu işçi toplu sözleşme ne zaman imzalanacak? İşte Bakan Işıkhan'dan Kamu Çerçeve Protokolü açıklaması detayları.

Programdaki konuşmasında Türkiye olarak sendikacılık alanında özellikle son çeyrek asırda katedilen mesafeyi bugünlere ulaştıran kamu-sivil toplum iş birliğinin, ortak hareket kültürü ve sosyal diyalog anlayışları olduğunu belirten Işıkhan, bu yapının aynı zamanda çalışanların haklarını koruyan ve geliştiren söz konusu toplu sözleşme kültürünün de en büyük itici gücü olduğunu söyledi. Temelleri 2017 yılında atılan kamuda toplu sözleşme sürecinin her yeni dönemde, çeşitlenen ihtiyaçlar, oluşan şartlar ve içerisinde bulunan pek çok etkene bağlı olarak değişim ve dönüşüm geçirdiğini ifade eden Işıkhan, ancak zaman ve koşullar ne olursa olsun, değişmeyen yegane kriterin kamu çalışanlarının refahı olduğunu vurguladı.

Programdaki konuşmasında Türkiye olarak sendikacılık alanında özellikle son çeyrek asırda katedilen mesafeyi bugünlere ulaştıran kamu-sivil toplum iş birliğinin, ortak hareket kültürü ve sosyal diyalog anlayışları olduğunu belirten Işıkhan, bu yapının aynı zamanda çalışanların haklarını koruyan ve geliştiren söz konusu toplu sözleşme kültürünün de en büyük itici gücü olduğunu söyledi. Temelleri 2017 yılında atılan kamuda toplu sözleşme sürecinin her yeni dönemde, çeşitlenen ihtiyaçlar, oluşan şartlar ve içerisinde bulunan pek çok etkene bağlı olarak değişim ve dönüşüm geçirdiğini ifade eden Işıkhan, ancak zaman ve koşullar ne olursa olsun, değişmeyen yegane kriterin kamu çalışanlarının refahı olduğunu vurguladı.

Geçen yıl yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 Dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü sosyal taraflarla yürüttükleri müzakereler neticesinde imzaladıklarını hatırlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda bugüne kadar kamu çalışanlarımızın özellikle sosyal ve mali hakları konusunda pek çok kazanım elde ettik. Bu protokolle aylık brüt taban ücretlerini öncelikle 42 bin liraya yükselttik. Taban ücretin üzerinde kalan çalışanlarımıza da seyyanen artış sağladık. Ayrıca 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 24, ikinci altı ayında seyyanen artışa ilave yüzde 11, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 6 oranında ücret artışları öngörerek enflasyon farkına ilişkin düzenlemelerle çalışanlarımızın ücretlerini fiyat artışlarına karşı desteklemeyi amaçladık. Önümüzdeki dönemde de yine çalışanlarımızın haklarını gözetmeye, onların çalışma hayatlarındaki kaliteyi artırmaya, refahlarını yükseltmeye devam edeceğiz."

Geçen yıl yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 Dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü sosyal taraflarla yürüttükleri müzakereler neticesinde imzaladıklarını hatırlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda bugüne kadar kamu çalışanlarımızın özellikle sosyal ve mali hakları konusunda pek çok kazanım elde ettik. Bu protokolle aylık brüt taban ücretlerini öncelikle 42 bin liraya yükselttik. Taban ücretin üzerinde kalan çalışanlarımıza da seyyanen artış sağladık. Ayrıca 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 24, ikinci altı ayında seyyanen artışa ilave yüzde 11, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 6 oranında ücret artışları öngörerek enflasyon farkına ilişkin düzenlemelerle çalışanlarımızın ücretlerini fiyat artışlarına karşı desteklemeyi amaçladık. Önümüzdeki dönemde de yine çalışanlarımızın haklarını gözetmeye, onların çalışma hayatlarındaki kaliteyi artırmaya, refahlarını yükseltmeye devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan, bu panelde geçmişin tüm yönleriyle tartışılacağını ve yeni talepler, ihtiyaçlar ve beklentilerin ortaya çıkacağını belirterek geçmiş dönemlerin muhasebesinin yapılacağını aktardı. Sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan emekçilerin insan hayatına doğrudan dokunan son derece kıymetli bir sorumluluk üstlendiğine işaret eden Işıkhan, "Hastanelerimizde, bakım merkezlerimizde ve sosyal hizmet kuruluşlarımızda büyük bir özveriyle görev yapan çalışanlarımızın emeği, güçlü bir sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu emeğin karşılığının gözetilmesini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini son derece önemsiyoruz, son derece önemsiyorum" diye konuştu. Uzun yıllar sosyal hizmetler alanında çalışmış bir akademisyen olarak özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini yakından bildiğini aktaran Işıkhan, bu kapsamda çalışma koşullarının iyileştirilmesi için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, bu panelde geçmişin tüm yönleriyle tartışılacağını ve yeni talepler, ihtiyaçlar ve beklentilerin ortaya çıkacağını belirterek geçmiş dönemlerin muhasebesinin yapılacağını aktardı. Sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan emekçilerin insan hayatına doğrudan dokunan son derece kıymetli bir sorumluluk üstlendiğine işaret eden Işıkhan, "Hastanelerimizde, bakım merkezlerimizde ve sosyal hizmet kuruluşlarımızda büyük bir özveriyle görev yapan çalışanlarımızın emeği, güçlü bir sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu emeğin karşılığının gözetilmesini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini son derece önemsiyoruz, son derece önemsiyorum" diye konuştu. Uzun yıllar sosyal hizmetler alanında çalışmış bir akademisyen olarak özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini yakından bildiğini aktaran Işıkhan, bu kapsamda çalışma koşullarının iyileştirilmesi için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Kamu özel fark etmeksizin tüm çalışanlar için en iyi çalışma koşullarını sağlamanın hükümet olarak en büyük hedef ve arzuları olduğunun altını çizen Işıkhan, şöyle devam etti: "Mesleğinizi huzurla icra edebilmeniz hem ruhsal hem de bedensel anlamda daha müreffeh bir çalışma ortamına kavuşabilmeniz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle sağlık ve sosyal hizmet camiası olarak sizlerin huzuru bizim de huzurumuzdur. Önümüzdeki dönem, 2027 ve 2028 yılları için çerçeve protokolüne yine inşallah sizlerle imza atacağız. Gerçi kıymetli başkanım şimdiden başlattı toplu sözleşme (Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü) sürecini. Bu süreçte yapılacak tüm istişareleri çok değerli bulduğumuzu ve çalışma barışını tesis edecek, sosyal diyalog mekanizmalarımızı güçlendirecek her türlü adımı desteklediğimizi özellikle vurgulamak isterim."

Kamu özel fark etmeksizin tüm çalışanlar için en iyi çalışma koşullarını sağlamanın hükümet olarak en büyük hedef ve arzuları olduğunun altını çizen Işıkhan, şöyle devam etti: "Mesleğinizi huzurla icra edebilmeniz hem ruhsal hem de bedensel anlamda daha müreffeh bir çalışma ortamına kavuşabilmeniz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle sağlık ve sosyal hizmet camiası olarak sizlerin huzuru bizim de huzurumuzdur. Önümüzdeki dönem, 2027 ve 2028 yılları için çerçeve protokolüne yine inşallah sizlerle imza atacağız. Gerçi kıymetli başkanım şimdiden başlattı toplu sözleşme (Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü) sürecini. Bu süreçte yapılacak tüm istişareleri çok değerli bulduğumuzu ve çalışma barışını tesis edecek, sosyal diyalog mekanizmalarımızı güçlendirecek her türlü adımı desteklediğimizi özellikle vurgulamak isterim."

Çalışma hayatının tüm tarafları olarak geçmiş dönemlerde olduğu gibi gelecek sözleşmelerde de emeği, alın terini önceleyen, kamu yararını gözeten ortak bir zeminde buluşulacağına yürekten inandığını vurgulayan Işıkhan, "Devlet olarak bilhassa çalışma hayatında, hangi kimlik ve görevde olursa olsun 86 milyon vatandaşımızın tamamını, aynı ailenin birer ferdi olarak değerlendirdiğimiz hizmet anlayışımızı, adil, tarafsız ve kapsayıcı bir şekilde, hassasiyetle yürütmek en temel gayemizdir" ifadesini kullandı. Işıkhan, Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan tüm çalışanların haklarını korumaya, gözetmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Hiçbir kamu çalışanı ve işçiyi mağdur etmeyecek ve aynı zamanda millete hizmetle görevli kamunun genel menfaatini sekteye uğratmayacak en makul çözümleri birlikte geliştirmeye devam edeceklerine dikkati çeken Işıkhan, bu hususta öncelikle emekçilerin temsilcisi sendikaların taleplerini, sivil toplum kuruluşları ve akademi camiasının görüşlerini rehber edinmeye devam edeceklerini anlattı.

Çalışma hayatının tüm tarafları olarak geçmiş dönemlerde olduğu gibi gelecek sözleşmelerde de emeği, alın terini önceleyen, kamu yararını gözeten ortak bir zeminde buluşulacağına yürekten inandığını vurgulayan Işıkhan, "Devlet olarak bilhassa çalışma hayatında, hangi kimlik ve görevde olursa olsun 86 milyon vatandaşımızın tamamını, aynı ailenin birer ferdi olarak değerlendirdiğimiz hizmet anlayışımızı, adil, tarafsız ve kapsayıcı bir şekilde, hassasiyetle yürütmek en temel gayemizdir" ifadesini kullandı. Işıkhan, Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan tüm çalışanların haklarını korumaya, gözetmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Hiçbir kamu çalışanı ve işçiyi mağdur etmeyecek ve aynı zamanda millete hizmetle görevli kamunun genel menfaatini sekteye uğratmayacak en makul çözümleri birlikte geliştirmeye devam edeceklerine dikkati çeken Işıkhan, bu hususta öncelikle emekçilerin temsilcisi sendikaların taleplerini, sivil toplum kuruluşları ve akademi camiasının görüşlerini rehber edinmeye devam edeceklerini anlattı.
Başlıklar :600 bin kamu işçisi2027-2028 dönemi toplu sözleşmetoplu sözleşmekamu işçi zammı
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