Kamu özel fark etmeksizin tüm çalışanlar için en iyi çalışma koşullarını sağlamanın hükümet olarak en büyük hedef ve arzuları olduğunun altını çizen Işıkhan, şöyle devam etti: "Mesleğinizi huzurla icra edebilmeniz hem ruhsal hem de bedensel anlamda daha müreffeh bir çalışma ortamına kavuşabilmeniz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Özellikle sağlık ve sosyal hizmet camiası olarak sizlerin huzuru bizim de huzurumuzdur. Önümüzdeki dönem, 2027 ve 2028 yılları için çerçeve protokolüne yine inşallah sizlerle imza atacağız. Gerçi kıymetli başkanım şimdiden başlattı toplu sözleşme (Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü) sürecini. Bu süreçte yapılacak tüm istişareleri çok değerli bulduğumuzu ve çalışma barışını tesis edecek, sosyal diyalog mekanizmalarımızı güçlendirecek her türlü adımı desteklediğimizi özellikle vurgulamak isterim."