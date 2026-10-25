Emekli promosyonunda 90 bin TL detayı: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Nakit ödeme tutarları ve ek ödüller
Ekim 2026 emekli promosyonu kampanyalarında Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Türkiye Finans, ING ve diğer bankaların sunduğu nakit ödemeler ile ek avantajlar merak ediliyor. Maaşını taşıyan veya banka taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için promosyon tutarları maaş aralığına ve kampanya koşullarına göre değişirken, Ziraat Bankasının kredi ve kart fırsatlarını da içeren toplam kampanya avantajı 90 bin TL’ye, Türkiye Finans ve ING’deki ek ödüllerle toplam tutar 32 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Ekim 2026 emekli promosyonu kampanyalarında bankaların nakit ödemeleri ve ek avantajları farklılık gösteriyor. Bazı kampanyalarda toplam tutar 30 bin TL’yi aşarken, Ziraat Bankasının kredi ve kart fırsatlarıyla açıkladığı toplam avantaj 90 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Bankaların emekli promosyonu kampanyaları
Ekim 2026’da emekli maaşını başka bir bankaya taşımak veya taahhüdünü yenilemek isteyenler için bankalar farklı promosyon ve ek ödül seçenekleri sunuyor. Ödeme tutarı, maaş aralığına ve kampanya koşullarının tamamlanmasına göre değişiyor.
Bankaların açıkladığı tutarlar şöyle:
Yapı Kredi: Maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobilden müşteri olma gibi ek fırsatlarla toplam tutar 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
DenizBank: 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımına bağlı ek ödüllerle toplam avantaj 30 bin TL’ye ulaşabiliyor.
İş Bankası: 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı, aktif kredi kartı kullanımı ve yeni kasko ya da konut sigortası koşullarıyla toplam avantaj 25 bin TL’ye kadar yükseliyor.
Kuveyt Türk: Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla toplam ödeme 14 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Türkiye Finans: Promosyon ve ek ödeme fırsatlarının toplamı 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. En yüksek tutar için iki otomatik fatura talimatı, Yedek Hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL’lik alışveriş şartı bulunuyor. Banka, maaşını taşıyan her emekli yakını için 500 TL, toplamda 5 bin TL’ye kadar ek kazanç da sağlıyor. Tüm koşullarla toplam avantaj 32 bin TL’ye ulaşabiliyor.
Ziraat Bankası: 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kampanyada ayrıca 40 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, aylık 6 bin TL’ye kadar Bankkart Lira ve 25 bin TL’ye kadar üç ay taksitli faizsiz nakit avans imkânı bulunuyor. Bu fırsatlarla açıklanan toplam kampanya avantajı 90 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Akbank: Maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Akbank Mobil’den ilk kez müşteri olma ve SGK emekli maaşını bankaya taşıma koşullarıyla 15 bin TL’ye kadar ek ödeme alınabiliyor; toplam tutar 30 bin TL’ye ulaşabiliyor. Kampanya için belirtilen 16 Ekim bitiş tarihi geçtiğinden teklifin devam edip etmediği teyit edilmeli.
Vakıf Katılım: Maaş kademesine göre 8 bin 750 TL’den başlayan, 25 bin TL’ye kadar çıkan nakit promosyon sunuyor.
Garanti BBVA: Maaşı üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü karşılığında 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Kredi kartı harcamaları ve belirli bankacılık işlemlerine bağlı bonuslarla toplam avantaj 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Albaraka Türk: Maaş tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ek kampanya koşullarıyla toplam kazanç 30 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.
ING: 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Dört otomatik fatura talimatına 4 bin TL, Turuncu Hesap’ta 100 bin TL bulundurmaya 3 bin 500 TL, 75 bin TL kredi kullanımına 3 bin 500 TL ve mobilden ilk kez müşteri olmaya 2 bin TL ek ödeme sunuluyor. Kart harcamalarına özel iade 4 bin TL’ye kadar çıkıyor; tüm koşullarla toplam avantaj 32 bin TL’ye ulaşabiliyor.
QNB: Maaş aralığına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Kampanya koşullarını yerine getirenler market ve eczane harcamalarından yılda toplam 3 bin TL’ye kadar iade alabiliyor.
Toplam kampanya tutarları aynı anlama gelmiyor
Bankaların açıkladığı en yüksek tutarlar doğrudan nakit promosyon olarak değerlendirilmemeli. Bazı toplamlar kredi, nakit avans, kart puanı, harcama iadesi veya ek bankacılık işlemlerine bağlı ödülleri içeriyor.
Emeklilerin başvuru öncesinde maaş kademesini, taahhüt süresini ve ek ödül koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Kampanya bitiş tarihi belirtilen tekliflerin güncelliği de bankadan teyit edilmeli.