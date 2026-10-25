Emekli promosyonunda 90 bin TL detayı: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Nakit ödeme tutarları ve ek ödüller

Türkiye Finans: Promosyon ve ek ödeme fırsatlarının toplamı 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. En yüksek tutar için iki otomatik fatura talimatı, Yedek Hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL’lik alışveriş şartı bulunuyor. Banka, maaşını taşıyan her emekli yakını için 500 TL, toplamda 5 bin TL’ye kadar ek kazanç da sağlıyor. Tüm koşullarla toplam avantaj 32 bin TL’ye ulaşabiliyor.