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Aile Bakanlığı SYDV personel alımı 2026: Hangi illerde, hangi pozisyonlara alım yapılacak? Son başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

Aile Bakanlığı SYDV personel alımı 2026: Hangi illerde, hangi pozisyonlara alım yapılacak? Son başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

23:31, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 23:33, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Aile Bakanlığı SYDV personel alımı 2026: Hangi illerde, hangi pozisyonlara alım yapılacak? Son başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

SYDV personel alımı 2026 ilanları kapsamında Burdur, Ankara, Malatya, Giresun ve Ordu’da büro personeli, temizlik görevlisi, sosyal yardım ve inceleme görevlisi, eğitici ve beden işçisi pozisyonları için alım yapılacak. Hangi vakıfların personel alacağı, başvuru şartlarının nasıl öğrenileceği ve bazı ilanlarda 26 ve 28 Ekim olarak belirtilen son başvuru tarihlerine ilişkin detaylar…

SYDV personel alımı 2026 kapsamında Burdur, Ankara, Malatya, Giresun ve Ordu’da farklı pozisyonlar için ilanlar yayımlandı. Büro personelinden sosyal yardım ve inceleme görevlisine kadar çeşitli işlerde çalışmak isteyen adaylar için başvuru şartları ve takvim, ilgili vakfın ilanına göre değişiyor.

SYDV personel alımı 2026 kapsamında Burdur, Ankara, Malatya, Giresun ve Ordu’da farklı pozisyonlar için ilanlar yayımlandı. Büro personelinden sosyal yardım ve inceleme görevlisine kadar çeşitli işlerde çalışmak isteyen adaylar için başvuru şartları ve takvim, ilgili vakfın ilanına göre değişiyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) görev yapmak isteyen adaylara yönelik SYDV personel alımı 2026 ilanları, beş ildeki vakıfları kapsıyor. Ankara’nın Güdül ilçesindeki alım için son başvuru tarihi 26 Ekim, Burdur’un Yeşilova ve Ordu’nun Gülyalı ilçelerindeki alımlar için ise 28 Ekim 2026 olarak belirtildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) görev yapmak isteyen adaylara yönelik SYDV personel alımı 2026 ilanları, beş ildeki vakıfları kapsıyor. Ankara’nın Güdül ilçesindeki alım için son başvuru tarihi 26 Ekim, Burdur’un Yeşilova ve Ordu’nun Gülyalı ilçelerindeki alımlar için ise 28 Ekim 2026 olarak belirtildi.

Hangi illerde, hangi pozisyonlara personel alınacak?

Personel alımı yapılacak vakıflar ve açık pozisyonlar şöyle:


- Burdur – Yeşilova SYDV: Büro personeli. Son başvuru tarihi 28 Ekim 2026.


- Burdur – Kemer SYDV: Temizlik görevlisi.


- Ankara – Güdül SYDV: Sosyal yardım ve inceleme görevlisi. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2026.


- Malatya – Hekimhan SYDV: Sosyal yardım ve inceleme görevlisi ile eğitici.


- Giresun SYDV: Beden işçisi.


- Ordu – Gülyalı SYDV: Beden işçisi. Son başvuru tarihi 28 Ekim 2026.

Hangi illerde, hangi pozisyonlara personel alınacak?Personel alımı yapılacak vakıflar ve açık pozisyonlar şöyle:- Burdur – Yeşilova SYDV: Büro personeli. Son başvuru tarihi 28 Ekim 2026.- Burdur – Kemer SYDV: Temizlik görevlisi.- Ankara – Güdül SYDV: Sosyal yardım ve inceleme görevlisi. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2026.- Malatya – Hekimhan SYDV: Sosyal yardım ve inceleme görevlisi ile eğitici.- Giresun SYDV: Beden işçisi.- Ordu – Gülyalı SYDV: Beden işçisi. Son başvuru tarihi 28 Ekim 2026.

Başvuru şartları pozisyona göre değişiyor

Öğrenim durumu, yaş ve mesleki nitelik şartları, başvurulacak pozisyona göre farklılık gösteriyor. Adayların ilgili ilanda yer alan özel şartları karşılaması gerekiyor.


Başvuru için gerekli belgeler ve izlenecek yöntem de personel alımı yapacak vakfın ilanında belirtiliyor.

Başvuru şartları pozisyona göre değişiyorÖğrenim durumu, yaş ve mesleki nitelik şartları, başvurulacak pozisyona göre farklılık gösteriyor. Adayların ilgili ilanda yer alan özel şartları karşılaması gerekiyor.Başvuru için gerekli belgeler ve izlenecek yöntem de personel alımı yapacak vakfın ilanında belirtiliyor.


SYDV personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, İŞKUR’un resmî internet sitesindeki “Kurum dışı kamu işçi alımı ilanları” bölümünden ilgili vakfın ilanına ulaşabilir. Başvuru sürecinde şu adımlar izlenmeli:

- Çalışılmak istenen il ve vakfa ait ilan bulunmalı.

- Pozisyonun öğrenim, yaş ve mesleki nitelik şartları incelenmeli.

- Gerekli belgeler, başvuru yöntemi ve son başvuru tarihi kontrol edilmeli.

- Başvuru, ilanda belirtilen yöntemle tamamlanmalı.

Her alımın başvuru koşulları ve takvimi ayrı belirlendiği için adayların işlemlerini ilgili vakfın ilanındaki bilgilere göre yürütmesi gerekiyor.


SYDV PERSONEL ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI

SYDV personel alımı başvurusu nasıl yapılır?Adaylar, İŞKUR’un resmî internet sitesindeki “Kurum dışı kamu işçi alımı ilanları” bölümünden ilgili vakfın ilanına ulaşabilir. Başvuru sürecinde şu adımlar izlenmeli:- Çalışılmak istenen il ve vakfa ait ilan bulunmalı.- Pozisyonun öğrenim, yaş ve mesleki nitelik şartları incelenmeli.- Gerekli belgeler, başvuru yöntemi ve son başvuru tarihi kontrol edilmeli.- Başvuru, ilanda belirtilen yöntemle tamamlanmalı.Her alımın başvuru koşulları ve takvimi ayrı belirlendiği için adayların işlemlerini ilgili vakfın ilanındaki bilgilere göre yürütmesi gerekiyor.SYDV PERSONEL ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI
Başlıklar :sydvsosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfıaile bakanlığıpersonel alımı
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