ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: 123. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar erişime açıldı mı?
123. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, soru kitapçığı ve cevap anahtarı hangi tarihte yayımlanacak? Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) 2026 yılı sınav takvimine göre özel güvenlik görevlisi sınavının sonuçları 13 Kasım Cuma günü ilan edilecek; adaylar, sorulara ve cevap anahtarlarına 27 Ekim Salı günü EGM’nin resmî internet sitesinden ulaşabilecek.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2026 yılı sınav takvimine göre 13 Kasım’da açıklanacak. 123. Dönem sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise 27 Ekim’de erişime açılacak.
ÖGG sınav sonuçları için açıklanma tarihi 13 Kasım 2026 Cuma olarak belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem özel güvenlik görevlisi sınavının tamamlanmasıyla adayların önündeki bir sonraki aşama, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanması olacak.
ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim’de yayımlanacak
Yazılı sınavın soruları ve cevap anahtarları, 27 Ekim 2026 Salı günü EGM’nin resmî internet sitesinde PDF formatında paylaşılacak. Adaylar, yayımlanan kitapçıklar üzerinden sınav sorularını ve doğru yanıtları inceleyebilecek.
123. Dönem ÖGG sınav takviminde iki önemli tarih
EGM’nin açıkladığı takvime göre soru ve cevapların paylaşılması ile sonuçların ilanı ayrı tarihlerde yapılacak:
- 27 Ekim 2026 Salı: Yazılı sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanacak.
- 13 Kasım 2026 Cuma: 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları ilan edilecek.
Sınavın ardından değerlendirme sürecine geçilecek. Sonuçlar, takvimde belirtilen 13 Kasım tarihinde açıklanacak.