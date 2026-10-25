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Derbide hava nasıl olacak, kaç derece? GS FB derbisinde yağış bekleniyor mu?

Derbide hava nasıl olacak, kaç derece? GS FB derbisinde yağış bekleniyor mu?

23:39, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 00:21, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Derbide hava nasıl olacak, kaç derece? GS FB derbisinde yağış bekleniyor mu?
Derbide hava 16 derece olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park’ta oynanacak derbide, maç saatinde termometrelerin 16 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta mücadele edecek.

Derbi akşamı hava nasıl olacak?

Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 16 derece olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 90 olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Başlıklar :galatasarayfenerbahçederbihava durumu
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