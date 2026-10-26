BİM 30 Ekim 2026 aktüel kataloğu: Bu cuma hangi ürünler indirimde, fiyatları ne kadar?
BİM 30 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu, haftanın fırsatlarını takip eden tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Alışveriş listesini hazırlayanlar, bugün BİM’de hangi ürünlerin indirimde olduğunu ve güncel fiyatları araştırıyor. North pacific ledli motosiklet sırt çantası 4.990 TL, 4 kapak 2 çekmeceli gardırop 13.490 TL, çift kişilik battaniye 289 TL'den satışta olacak. İşte BİM 30 Ekim 2026 İndirimleri.
Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, her hafta Cuma günleri tüketicilerle buluşturduğu aktüel ürünler kampanyasını Cuma günü itibarıyla mağazalarında erişime açtı. Erken saatlerden itibaren şubelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, "BİM’de bugün indirimde neler var, 30 Ekim Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta?" sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki indirim bülteninde; mutfak araç-gereçleri, Küçük Ev Aletleri, televizyon ve akıllı teknolojik ürünler, kış sezonuna özel tekstil ürünleri (battaniye, pijama takımları, terlik çeşitleri) ile çocuk oyuncakları cazip fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. İşte bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TCL 55 İnç QLED Google TV 27.500 TL
Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV 28.500 TL
Dijitsu 32 İnç HD Google TV 7.900 TL
Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık 1.290 TL
Işıldak 30 Led 499 TL
Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL
Tüy Toplama Cihazı Şarjlı 249 TL
Hava Nemlendirci 499 TL
Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL
Baharat Öğütücü 399 TL
LED'li Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL
LED'li Vitrin Kitaplık: 12.290 TL
4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TL
Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TL
Midi Çaydanlık: 1.890 TL
Kola aromalı patlayan şekerli çikolata 40 g 29 TL
Fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 g 16 TL
Vanilya aromalı gofret 350 g 49 TL
Portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 69,50 TL
Çözünebilir hindiba kahve 150 g 275 TL
Hazır kahve 3'ü 1 arada 15'li 129 TL
Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 379 TL
Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL
Cookie Tart 400 g 239 TL
Labne 3x180 g 149 TL
%0,6 yağlı yoğurt 3000 g 157 TL
Kağıt havlu 20'li 259 TL
Derz temizleyici / yağ çözücü / leke çıkarıcı 750 ml 99 TL
Tuvalet kağıdı 48'li 359 TL
Toz deterjan 10 kg 379 TL
Sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL
Sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TL
Bölmeli Organizer Kutu (~16 L): 299 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL
Tam Fermuarlı Erkek Polar: 329 TL
Çift Kişilik Battaniye (~180x220 cm): 289 TL
Tek Kişilik Battaniye (~150x200 cm): 249 TL
Erkek Mont: 799 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL
Yemek Taşıma Kabı (4 Katlı): 199 TL
Sprey Mop Set: 299 TL
Tekerlekli Organizer (2 Katlı): 179 TL
Karnıyarık Tencere (~32 cm): 699 TL
Porselen Kahve Fincan Takımı (6'lı): 999 TL
Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere (~1450 cc): 189 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı (~19 cm): 359 TL
Gravürlü Cam Kupa (~210 ml): 189 TL