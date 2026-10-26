Kamu işçi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?

Kamuda karayolları, demiryolları, hastaneler, madenler, üniversiteler ve şeker fabrikaları başta olmak üzere kritik sektörlerde görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde yeni dönem takvimi şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son açıklamada, 2027-2028 yıllarını kapsayacak Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) için hazırlık ve istişare süreçlerinin başlatıldığını, işçi ve kamu tarafını mağdur etmeyecek en makul çözümlerle imzaların atılacağını duyurdu. "Kamu işçisi toplu sözleşmesi ne zaman imzalanacak, maaş zammı pazarlığı ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arayan işçiler için yeni dönem süreci ve masadaki başlıklara ilişkin detaylar.