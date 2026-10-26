En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı yeni yılda ne kadar olacak? İşte son hesaplar
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk 3 aylık veriyle hız kazandı. "Ocak 2027'de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek, 6 aylık enflasyon farkı kaç çıkacak?" soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının açıklanacak verileri kaldı. SGK ve Sosyal Güvenlik uzmanlarının son Orta Vadeli Program (OVP) ile Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda hazırladığı maaş zam senaryoları ve son hesaplamalar şu şekildedir:
Ocak 2027 döneminde maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekleyen milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam hesaplamasının ilk önemli verileri netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verileri doğrultusunda, emeklilerin ocak ayında alacağı zammın ilk 3 aylık kesinleşen kısmı yüzde 5,57 olarak kayıtlara geçti. Milyonların maaş zammı için ekim, kasım ve aralık enflasyon verileri bekleniyor. İşte milyonlar için yeni maaş zammı hesabı.
Yılın son üç ayında gerçekleşecek enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı hesaplanacak. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 1,84 arttı. Temmuz ve ağustos aylarının ardından eylül verisinin de eklenmesiyle üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından şimdiden oluşan zam oranını gösteriyor. Ancak ocak ayında uygulanacak kesin artış için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri beklenecek.
Merkez Bankası’nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankette yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükseldi. Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, Merkez Bankası’nın 13 Ağustos’ta açıkladığı Enflasyon Raporu’nda ise yüzde 28 olarak yer alıyor.
Üç aylık veriler dikkate alındığında enflasyon farkı oluşacağı kesinleşirken, yılın sonuna ilişkin tahminler bu farkın yüzde 7-8 aralığında olabileceğine işaret ediyor. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışı, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik zam ve oluşacak enflasyon farkıyla birlikte belirlenecek.
Emekli maaş zammı: En düşük emekli maaş ne kadar olacak?
Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası tahmini olan yüzde 28'de kalması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,70 olacak ve en düşük aylık 25 bin 601 liraya yükselecek.
OVP tahmini olan yüzde 28,4'lük enflasyonda zam oranı yüzde 9,04, en düşük aylık ise 25 bin 681 lira olacak.
Piyasa beklentisi olan yüzde 29,63'te ise emekliler yüzde 10,08 zam alacak, en düşük aylık yaklaşık 25 bin 926 liraya çıkacak.
En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 26-27 bin TL
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan taban maaşın ise 26-27 bin TL aralığına çıkabileceği öngörülüyor.
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi zammı kaç lira olacak?
Yüzde 8'lik artış hesabına göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 34 bin 52 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.
Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı netleşecek.
Memur maaşı ne kadar olacak?
Unvan / Derece Mevcut % 8,02 Zamlı
Şube müdürü (üniversite mezunu) 1/4 107.110 - 115.700
Memur (üniversite mezunu) 9/1 : 73.070 - 78.930
Uzman öğretmen 1/4 : 92.166 - 99.558
Öğretmen 1/4: 83.254 - 89.931
Başkomiser 3/1 : 101.242 - 109.362
Polis memuru 8/1: 92.618 - 100.046
Uzman doktor 1/4: 170.730 - 184.423
Hemşire (üniversite mezunu) 5/1 : 84.845 - 91.650
Mühendis 1/4 : 109.185 - 117.942
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 : 75.877 - 81.962
Profesör 1/4 : 153.208 - 165.495
Araştırma görevlisi 7/1 : 102.779 - 111.022
Vaiz 1/4 : 86.983 - 93.959
Avukat 1/4 : 102.135 - 110.326
Memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Unvan / Derece Mevcut % 8,02 Zamlı
Müsteşar 1/1 : 112.140 - 121.133
Genel müdür 1/1 : 99.377 - 107.347
Şube müdürü (lisans) 1/4 : 39.681 - 42.863
Memur (lisans) 1/4 : 31.313 - 33.825
Öğretmen 1/4 : 46.908 - 50.670
Kaymakam 1. sınıf 1/4 : 65.853 - 71.134
Başkomiser 1/4 : 47.877 - 51.717
Polis memuru 1/4 : 47.093 - 50.869
Hemşire (lisans) 1/4 : 46.908 - 50.670
Mühendis 1/4 : 47.693 - 51.518
Teknisyen (lise) 1/4 : 33.995 - 36.721
Pratisyen hekim 1/4 : 68.691 - 74.200
Profesör 1/4 : 80.490 - 86.946
İmam-hatip: 46.908 - 50.670
Avukat 1/4 : 46.908 - 50.670