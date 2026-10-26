SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: 38 bin kadro için başvurular ne zaman, şartlar neler? Personel alımı hangi meslekleri kapsayacak?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için başvuru sürecini bekleyen adayların gündeminde takvim, başvuru şartları ve branşlara ayrılacak kontenjanlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılı bitmeden ilana çıkılacağını duyurduğu hekim dışı personel alımında hangi detaylar belli oldu, hangileri henüz açıklanmadı? Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı netleşmezken ÖSYM kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. İşte 38 bin personel alımına ilişkin açıklanan bilgiler ve adayların başvuru öncesinde takip etmesi gereken ayrıntılar…