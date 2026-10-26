29 Ekim 2026 Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Metrobüs, İZBAN, Marmaray bedava mı?
29 Ekim 2026 Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek; İETT otobüsleri, metrobüs, diğer metro hatları ve vapurlar için ise belediyenin duyurusu belirleyici olacak.
29 Ekim ücretsiz toplu taşıma uygulaması kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de beş raylı sistem hattında yolculardan ücret alınmayacak. Cumhuriyet Bayramı boyunca geçerli olacak uygulama Marmaray, Başkentray ve İZBAN’ın yanı sıra İstanbul’daki iki hattı daha kapsayacak.
29 Ekim’de hangi hatlar ücretsiz olacak?
29 Ekim ücretsiz toplu taşıma uygulaması, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de belirlenen beş raylı sistem hattında geçerli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı uygulamayla yolcular, bu hatlardan gün boyunca ücretsiz yararlanabilecek.
Ücretsiz hizmet verecek hatlar şunlar:
- Marmaray: İstanbul.
- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul.
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı: İstanbul.
- Başkentray: Ankara.
- İZBAN: İzmir.
Ücretsiz ulaşım gün boyunca sürecek
Uygulama, 23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek. Belirtilen hatlarda ücretsiz ulaşım, 29 Ekim günü boyunca geçerli olacak.
Bakan Uraloğlu, açıklamasında İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı hatlarının; Ankara’da Başkentray’ın, İzmir’de ise İZBAN’ın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
İETT, metrobüs ve vapurlar için ayrı duyuru gerekiyor
Açıklanan beş hat, İstanbul’daki tüm toplu taşıma araçlarını kapsamıyor .İETT otobüsleri, metrobüs ve vapurlardaki uygulamalar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşım kararlarına göre belirlenecek. Bu nedenle yolcuların belediye tarafından yapılacak güncel tarife ve sefer duyurularını da kontrol etmesi gerekiyor.