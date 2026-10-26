Ulusal Staj Programı başvuruları 2026-2027: Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman, şartlar neler? Takvim açıklandı

Ulusal Staj Programı’na kimler başvurabilir?

Başvuru koşulları arasında yaş, not ortalaması ve öğrenim durumuna ilişkin kriterler bulunuyor. Açıklanan koşullar şöyle:

- 1 Ocak 2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 veya diğer not sistemlerinde buna denk olması.

- Türkiye ve KKTC’de örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1 veya 2. sınıfında ya da lisans programlarının 2, 3 veya 4. sınıfında öğrenim görmek. Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri kapsam dışında tutuluyor.

- Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri için belirtilen ön lisans veya lisans koşullarını karşılamak ya da yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.