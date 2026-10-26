Ulusal Staj Programı başvuruları 2026-2027: Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman, şartlar neler? Takvim açıklandı
Ulusal Staj Programı başvuruları başladı. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri için başvuru şartları, yaş sınırı, not ortalaması ve değerlendirme kriterleri öne çıkıyor. Ulusal Staj Programı’na kimler başvurabilir, e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır ve işverenler adayları nasıl seçer? İşte İŞKUR koordinasyonunda yürütülen programın başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar…
Ulusal Staj Programı’na başvuruların başladığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençleri kamu ve özel sektördeki staj olanaklarından yararlanmaya çağırdı. Adaylar, akademik başarılarının yanı sıra sosyal, sanatsal ve sportif yeterliliklerine göre değerlendirilecek.
Ulusal Staj Programı başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre 26 Ekim’de başladı. Üniversite öğrencilerine kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında deneyim kazanma imkânı sunan programın başvuruları internet üzerinden yapılacak.
Program İŞKUR koordinasyonunda yürütülüyor
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin staj fırsatlarından yararlanarak iş hayatını tanıyabileceklerini ve kariyerlerini şekillendirebileceklerini belirtti.
Program, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğiyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülüyor. Gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve bu imkânların tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Ulusal Staj Programı başvuruları başladı
2027 yılı Ulusal Staj Programı başvuruları bugün (26 Ekim 2026) tarihi itibarıyla başladı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar işlemlerini 14 Aralık 2026 tarihine kadar yapabilecek.
Ulusal Staj Programı’na kimler başvurabilir?
Başvuru koşulları arasında yaş, not ortalaması ve öğrenim durumuna ilişkin kriterler bulunuyor. Açıklanan koşullar şöyle:
- 1 Ocak 2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 veya diğer not sistemlerinde buna denk olması.
- Türkiye ve KKTC’de örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1 veya 2. sınıfında ya da lisans programlarının 2, 3 veya 4. sınıfında öğrenim görmek. Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri kapsam dışında tutuluyor.
- Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri için belirtilen ön lisans veya lisans koşullarını karşılamak ya da yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.
Başvurular internet üzerinden alınacak
Adaylar, ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresinden e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başvuru sırasında eğitim, not ortalaması ve yeterliliklere ilişkin bilgilerin kontrol edilmesi, istenen belgelerin eksiksiz tamamlanması gerekiyor.
İşverenler kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden teklif iletecek
Öğrencilerin değerlendirilmesinde akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları dikkate alınacak. Bu kapsamda akademik ve mesleki, sanatsal ve sosyal, sportif yeterlilik alanlarında puanlama yapılacak.
İşverenler, adayların kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden bu puanlar üzerinden staj tekliflerini iletecek. Böylece öğrencilerin yeterliliklerini esas alan bir eşleştirme süreci yürütülecek.