Patlıcan, yoğurt ve kıyma üçlemesinin ortaya çıkardığı Antep mutfağının nadide yemeği Ali nazik ile karşınızdayız. Tavuklu, kuşbaşılı, kıymalı ve köfteli gibi her şekilde yapabileceğiniz bu yemeği sizlere kıymalı sunduk. Şiddetle tavsiye ettiğimiz tarifi denedikten sonra bize hak vereceksiniz. Peki Orjinal ismi "ala nazik" olan Alinazik tarifinin malzemeleri neler, nasıl yapılır? Ali Nazik ile Hünkar Beğendi arasındaki fark nedir? İşte ali nazik tarifinin tüm detayları... Afiyet olsun...
Hem pratik hem de lezzetli olan bir yemek Alinazik. Patlıcanın en nadide yemeklerinden olan Ali nazik yemeğini sevdiklerinize sunduğunuzda tadına bayılacaklar. Tarifi bıraktık aşağıya. Şimdiden kolay gelsin...
Ali nazik nasıl yapılır?
Alinazik tarifi için malzemeler
250 Gram Az Yağlı Kuzu Kıyma
1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
1 Tatlı Kaşığı Tereyağı
1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan
1 Adet Kıyılmış Sivri Biber
1 Adet Kıyılmış Kırmızı Biber
1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Toz Karabiber
Harç Malzemeleri
4 Adet Büyük Boy Közlenmiş Patlıcan
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
4 Çorba Kaşığı Süzme Yoğurt
1 Diş Dövülmüş Sarımsak
Yeteri Kadar Tuz
Servis Malzemeleri
Yeteri Kadar Kıyılmış Maydanoz
Ali nazik yapılışı
- Yağları ve kıymayı bir tavaya alın. Eze eze soteleyin. Kıyma suyunu çekince altını kısın ve kalan malzemeleri ilave edin. Hepsi solana kadar pişirin. Kesme tahtasında közlenmiş patlıcanları bıçakla püre olana kadar kıyın ve yağ ile tavaya alıp ısıtın. Kalan malzemeleri de ilave edip karıştırın ve sadece ısıtana kadar karıştırın ki yoğurt kesilmesin. Patlıcanlı harcı servis tabağına alın. Sıcak kıymalı harcı ve yağını üzerinde gezdirin. Kıyılmış maydanoz serpin.
Ali nazik kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
60 dakikada hazırlanan Ali nazik 30 dakikada pişer.
Ali nazik kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan Ali nazik kalorisi 89,6.
Hünkar Beğendi ile Ali nazik arasındaki fark nedir?
- Ali nazikileHünkâr Beğendi arasındaki fark nedirsorusunaAli nazik, yoğurtlu közlenmiş patlıcanın üzerine kuşbaşı et veya kıyma koyulmasıyla yapılan bir yemektir.Hünkâr Beğendiise, Beşamel soslu patlıcan közlemesinin üzerine kuşbaşı et koyulmasıyla yapılan bir yemektir.
Ali nazik yanına hangi çorba yapılır?
Beğendi nasıl yapılır?
- Beğendiiçin patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın. Tereyağını tavada eritip unu yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Patlıcanları ve sütü de ekleyip homojenleşene kadar sürekli karıştırın. Tuz ve karabiberle birlikte kaşar peyniri de ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.