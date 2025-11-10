Yağları ve kıymayı bir tavaya alın. Eze eze soteleyin. Kıyma suyunu çekince altını kısın ve kalan malzemeleri ilave edin. Hepsi solana kadar pişirin. Kesme tahtasında közlenmiş patlıcanları bıçakla püre olana kadar kıyın ve yağ ile tavaya alıp ısıtın. Kalan malzemeleri de ilave edip karıştırın ve sadece ısıtana kadar karıştırın ki yoğurt kesilmesin. Patlıcanlı harcı servis tabağına alın. Sıcak kıymalı harcı ve yağını üzerinde gezdirin. Kıyılmış maydanoz serpin.