Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Yemek Tarifleri
Antep mutfağının nadide yemeği: Ali nazik kebabı nasıl yapılır?

Antep mutfağının nadide yemeği: Ali nazik kebabı nasıl yapılır?

16:1010/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ali nazik
Ali nazik

Patlıcan, yoğurt ve kıyma üçlemesinin ortaya çıkardığı Antep mutfağının nadide yemeği Ali nazik ile karşınızdayız. Tavuklu, kuşbaşılı, kıymalı ve köfteli gibi her şekilde yapabileceğiniz bu yemeği sizlere kıymalı sunduk. Şiddetle tavsiye ettiğimiz tarifi denedikten sonra bize hak vereceksiniz. Peki Orjinal ismi "ala nazik" olan Alinazik tarifinin malzemeleri neler, nasıl yapılır? Ali Nazik ile Hünkar Beğendi arasındaki fark nedir? İşte ali nazik tarifinin tüm detayları... Afiyet olsun...

Hem pratik hem de lezzetli olan bir yemek Alinazik. Patlıcanın en nadide yemeklerinden olan Ali nazik yemeğini sevdiklerinize sunduğunuzda tadına bayılacaklar. Tarifi bıraktık aşağıya. Şimdiden kolay gelsin...

Ali nazik nasıl yapılır?

Alinazik tarifi için malzemeler

250 Gram Az Yağlı Kuzu Kıyma

1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Tatlı Kaşığı Tereyağı

1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan

1 Adet Kıyılmış Sivri Biber

1 Adet Kıyılmış Kırmızı Biber

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Harç Malzemeleri

4 Adet Büyük Boy Közlenmiş Patlıcan

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

4 Çorba Kaşığı Süzme Yoğurt

1 Diş Dövülmüş Sarımsak

Yeteri Kadar Tuz

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Kıyılmış Maydanoz

Ali nazik yapılışı

  • Yağları ve kıymayı bir tavaya alın. Eze eze soteleyin. Kıyma suyunu çekince altını kısın ve kalan malzemeleri ilave edin. Hepsi solana kadar pişirin. Kesme tahtasında közlenmiş patlıcanları bıçakla püre olana kadar kıyın ve yağ ile tavaya alıp ısıtın. Kalan malzemeleri de ilave edip karıştırın ve sadece ısıtana kadar karıştırın ki yoğurt kesilmesin. Patlıcanlı harcı servis tabağına alın. Sıcak kıymalı harcı ve yağını üzerinde gezdirin. Kıyılmış maydanoz serpin.

Ali nazik kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan Ali nazik 30 dakikada pişer.

Ali nazik kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan Ali nazik kalorisi 89,6.

Hünkar Beğendi ile Ali nazik arasındaki fark nedir?

  • Ali nazik
    ile
    Hünkâr Beğendi arasındaki fark nedir
    sorusuna
    Ali nazik
    , yoğurtlu közlenmiş patlıcanın üzerine kuşbaşı et veya kıyma koyulmasıyla yapılan bir yemektir.
    Hünkâr Beğendi
    ise, Beşamel soslu patlıcan közlemesinin üzerine kuşbaşı et koyulmasıyla yapılan bir yemektir.

Ali nazik yanına hangi çorba yapılır?

Ali nazik
patlıcan ve kıyma ile yapılan bir yemek olduğu için
yanına
mercimek
çorbası
iyi gider.
Ali nazik
yemeği ana yemek olduğu için
yanına
bulgur pilavı yaparak birlikte servis edebilirsiniz.

Beğendi nasıl yapılır?

  • Beğendi
    için patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın. Tereyağını tavada eritip unu yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Patlıcanları ve sütü de ekleyip homojenleşene kadar sürekli karıştırın. Tuz ve karabiberle birlikte kaşar peyniri de ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.
#Yemek Tarirleri
#Lezzetli Yemek Tarifleri
#Güzel Yemek Tarifleri
#Pratik Yemek Tarifleri
#Kek Tarifleri
#Tatlı Tarifleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımları başladı: İş ilanları yayımlandı! KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?