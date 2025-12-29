KASTAMONU: Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.





AĞRI: Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.

YOZGAT: Yozgat Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezi ile birlikte 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ve tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

ÇANKIRI: Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

BİNGÖL: Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

ŞIRNAK: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.























