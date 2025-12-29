Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'nın uyarılarının ardından birçok kentte yoğun kar yağışı etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Peki, Bugün (29 Aralık Pazartesi) okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? İşte valilik açıklamalarına göre güncel kar tatili edilen il ve ilçeler listesi...
Türkiye geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı bölgelerde yer yer kar yağışı görülürken, belli başlı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Bu kapsamda kar yağışının etkili olduğu illerde, "Bugün okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi okul var mı?" Soruları gündeme geldi. İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kar tatili olan iller listesi...
İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AA'nın haberine göre; İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.
İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.
BUGÜN İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Okullardaki kar tatili kararları, illerdeki valilikler tarafından kararlaştırılıp resmi duyurular aracılığıyla kamuoyuna sunulmaktadır.
29 Aralık 2025 Pazartesi günü İstanbul ve Ankara'daki okullar için henüz kar tatili açıklaması gelmedi ve yarın okullar tatil değil. Valiliklerden Ankara ve İstanbul için tatil kararı geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
29 ARALIK HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Yoğun kar yağışının yaşandığı bazı illerde valiliklerin aldığı kararla yarın eğitime ara verildi. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kar tatili olan iller şöyle;
ZONGULDAK
DÜZCE
VAN
KARABÜK
BOLU
BARTIN
MUŞ
BİTLİS
MARDİN
HAKKARİ
SİNOP
KIRŞEHİR
KASTAMONU: Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.
AĞRI: Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.
YOZGAT: Yozgat Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezi ile birlikte 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ve tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.
ÇANKIRI: Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
BİNGÖL: Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
ŞIRNAK: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yapılan kar uyarısında ise şu ifadelere yer verildi:
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı
29.12.2025 08:00 - 29.12.2025 23:00
Oluşması Muhtemel Riskler
Buzlanma - Güneş Çarpması - Çığ Tehlikesi - Ulaşımda Aksamalar
YENİ YILDA KAR YAĞIŞI VAR MI?
Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.