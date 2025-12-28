Konya'da okullar tatil mi? Kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olurken, aynı şekilde birçok ilde de okullar tatil edildi. Konya'da da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte, öğrenciler 'okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili valilik ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. İşte kentte son durum





KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)

Konya ve çevre bölgelerde etkisini gösteren kar yağışının ardından tatil de gündeme geldi. Ancak Konya Valiliğinin okulların tatil edilmesine yönelik bir açıklaması bulunmuyor. Konya'da okulların tatil edilmesi konusunda resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.





KONYA VE ÇEVRESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Konya'nın Yunak ilçesi başta olmak üzere Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Altınekin ve Derbent ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Konya-Aksaray ile Konya-Afyonkarahisar yollarında etkisini artıran kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla sürdü.





İlçelerde ise gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.