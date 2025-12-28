Yeni Şafak
Konya'da okullar tatil mi? Kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Konya'da okullar tatil mi? Kar tatili var mı? Valilik açıklaması

23:2328/12/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
Konya'da okullar tatil mi? Kar tatili var mı? Valilik açıklaması
Konya'da okullar tatil mi? Kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Konya ve çevrelerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Özellikle akşam saatlerinde ülkenin büyük kısmında soğuk ve kar yağışlı hava kendisini gösterdi. Konya'da da aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beraber öğrenciler de okullar tatil mi? sorusunu gündeme taşıdı. Peki Konya Valiliğinden kar tatili açıklaması yapıldı mı? Konya'da yarın okullar tatil mi? İşte son gelişmeler.

Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olurken, aynı şekilde birçok ilde de okullar tatil edildi. Konya'da da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte, öğrenciler 'okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili valilik ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. İşte kentte son durum


KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)

Konya ve çevre bölgelerde etkisini gösteren kar yağışının ardından tatil de gündeme geldi. Ancak Konya Valiliğinin okulların tatil edilmesine yönelik bir açıklaması bulunmuyor. Konya'da okulların tatil edilmesi konusunda resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.


KONYA VE ÇEVRESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Konya'nın Yunak ilçesi başta olmak üzere Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Altınekin ve Derbent ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Konya-Aksaray ile Konya-Afyonkarahisar yollarında etkisini artıran kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla sürdü.


İlçelerde ise gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Beyaza bürünen ilçe merkezlerinde belediye ekipleri tarafından yollarda çalışma başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

#Yunak Kar Yağışı
#Kar tatili
#Konya'da okullar tatil mi
#Meteoroloji
#Kar yağışı
#Konya Valiliği
