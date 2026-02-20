Bursa iftar vakti 20 Şubat 2026: Bursa’da bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? Gün gün iftar ve imsak saatleri

Bursa’da 2026 Ramazan ayı için beklenen imsakiye bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bursa iftar vakti, imsak saati ve teravih saatleri 29 gün boyunca uygulanacak resmi takvimle ilan edildi. Vatandaşlar, sahur ve iftar zamanlarını Diyanet’in yayımladığı Bursa imsakiye 2026 listesine göre takip edecek.

Bursa’da bugün iftar saat kaçta? (20 Şubat Cuma)

Diyanet’in 2026 yılı Ramazan takvimine göre Bursa’da 20 Şubat Cuma günü akşam ezanı saat 18.51’de okunacak . Oruç tutanlar, iftarını bu saat itibarıyla açacak. Aynı gün için imsak vakti 06.20 olarak duyuruldu.

Bursa ramazan imsakiye 2026 takvimi

Ramazan’ın ilk günü 19 Şubat Perşembe olarak kayıtlara geçti. İlk gün Bursa’da imsak 06.21’de, akşam ezanı 18.50’de, yatsı namazı ise 20.09’da kılınacak.

Takvimin ikinci gününde (20 Şubat Cuma) imsak 06.20, akşam 18.51, yatsı 20.10 olarak belirlendi.

Üçüncü gün 21 Şubat Cumartesi’de imsak 06.19, iftar 18.52, yatsı 20.11 saatinde olacak.

Dördüncü gün 22 Şubat Pazar’da imsak 06.17, akşam 18.54, yatsı 20.12 olarak açıklandı.

Beşinci gün 23 Şubat Pazartesi’de imsak 06.16, iftar 18.55, yatsı 20.13; altıncı gün 24 Şubat Salı’da imsak 06.15, akşam 18.56, yatsı 20.14 şeklinde devam edecek.

Ramazan boyunca vakitler nasıl değişecek?

Bursa’da Ramazan ilerledikçe imsak vakti kademeli olarak erkene çekilirken, iftar saatleri ise birkaç dakika ileriye kayacak. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da oruç süresi günlere göre farklılık gösterecek.