Bursa iftar vakti 20 Şubat 2026: Bursa’da bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? Gün gün iftar ve imsak saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Bursa imsakiye takvimiyle birlikte iftar ve imsak vakitleri netleşti. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak 29 günlük çizelgede sahur saati, akşam ezanı ve teravih vakitleri gün gün paylaşıldı. Bursa’da yaşayanlar için oruç başlangıç ve iftar saatleri resmi takvimle duyuruldu. Takvime göre, Bursa'da 20 Şubat Cuma günü akşam ezanı saat 18.51'de okunacak. Niyetli olanlar ezan vaktiyle birlikte oruçlarını açacak. İşte Bursa için gün gün sahur ve iftar vakitleri.
Bursa’da 2026 Ramazan ayı için beklenen imsakiye bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bursa iftar vakti, imsak saati ve teravih saatleri 29 gün boyunca uygulanacak resmi takvimle ilan edildi. Vatandaşlar, sahur ve iftar zamanlarını Diyanet’in yayımladığı Bursa imsakiye 2026 listesine göre takip edecek.
Bursa’da bugün iftar saat kaçta? (20 Şubat Cuma)
Bursa ramazan imsakiye 2026 takvimi
Ramazan’ın ilk günü 19 Şubat Perşembe olarak kayıtlara geçti. İlk gün Bursa’da imsak 06.21’de, akşam ezanı 18.50’de, yatsı namazı ise 20.09’da kılınacak.
Takvimin ikinci gününde (20 Şubat Cuma) imsak 06.20, akşam 18.51, yatsı 20.10 olarak belirlendi.
Üçüncü gün 21 Şubat Cumartesi’de imsak 06.19, iftar 18.52, yatsı 20.11 saatinde olacak.
Dördüncü gün 22 Şubat Pazar’da imsak 06.17, akşam 18.54, yatsı 20.12 olarak açıklandı.
Beşinci gün 23 Şubat Pazartesi’de imsak 06.16, iftar 18.55, yatsı 20.13; altıncı gün 24 Şubat Salı’da imsak 06.15, akşam 18.56, yatsı 20.14 şeklinde devam edecek.
Ramazan boyunca vakitler nasıl değişecek?
Bursa’da Ramazan ilerledikçe imsak vakti kademeli olarak erkene çekilirken, iftar saatleri ise birkaç dakika ileriye kayacak. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da oruç süresi günlere göre farklılık gösterecek.
Diyanet’in resmi takvimi, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatlerini takip etmek isteyenler için temel kaynak niteliği taşıyor. Bursa’da yaşayanlar, 2026 Ramazan süresince ibadet planlamasını bu imsakiye üzerinden yapacak.