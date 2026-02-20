Yeni Şafak
İran'la gerilim sürecinde ABD'den dikkat çeken NATO hamlesi: Savaş uçaklarını çekti

20:5220/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
ABD’nin F-35’leri tatbikattan çekmesi dikkat çekti.
ABD’nin F-35’leri tatbikattan çekmesi dikkat çekti.

ABD’nin, Norveç’te düzenlenecek kapsamlı NATO tatbikatından F-35 savaş uçaklarını çekmesi, İran ile tırmanan gerilim öncesi dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. Norveç’te yapılacak NATO tatbikatına katılmayacak ABD jetlerinin başka bölgelere yönlendirileceği belirtilirken, Norveç basını kararın İran ile artan tansiyonla bağlantılı olabileceğini yazdı.

Norveç, ABD'nin martta ülkenin kuzey kesimlerinde yapılması planlanan kapsamlı NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden Yarbay Espen Solemdal, ulusal basına yaptığı açıklamada, Norveç'te Arktik güvenliğine ilişkin düzenlenecek NATO tatbikatında ABD'nin F-35 jetlerinin yer almayacağını söyledi.

"Dünyanın başka yerlerine gidecekler"

Bu kararın 100 ila 150 ABD askerinin Norveç'e gelmeyeceği anlamına geldiğini belirten Solemdal, "Dünyanın başka yerlerine gidecekler." ifadesini kullandı.

Solemdal, ABD jetlerinin olmamasının tatbikatın hava kısmını etkileyeceğine değinerek, ABD'nin kendi yarışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Haziran 2025'i hatırlattılar

Norveç medyası, ABD'nin savaş uçaklarını İran ile gerilim nedeniyle tatbikattan çektiğini, benzer bir durumun Haziran 2025'te yaşandığını, ardından ABD'nin uluslararası birçok anlaşmadan çekildiğini anımsattı.

Bu arada, Norveç Silahlı Kuvvetleri, Mart 2026'da "Soğuk Yanıt" ismiyle 14 NATO ülkesinin katılımıyla düzenlenecek tatbikatın Norveç'te yapılan en büyük askeri eğitimlerden biri olacağını kaydetti.



