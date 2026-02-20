ÖGG sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı cevap anahtarı 2026

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı gündemdeki yerini koruyor. Binlerce güvenlik görevlisi adayın gireceği sınavda, çoktan seçmeli 100 genel soru sorulacak. Silahlı, silahsız ve silah farkı oturumlarından oluşan sınav takvimi belli oldu. Bu kapsamda “ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2026 yılı takvimiyle birlikte, Özel Güvenlik Görevlisi adayları için yılın ilk sınav maratonu resmen başlıyor. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı ile açılışı yapılacak olan bu yılki süreç, her iki ayda bir tekrarlanarak adaylara geniş bir katılım imkanı sunacak.
2026 ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2026 yılında gerçekleşecek ilk Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adayların sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.
2026 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ÖGG SINAV TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 13 Mart 2026 olarak açıklandı.
ÖGG SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacak.