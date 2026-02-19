Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi 2026 zammı yüzde kaç, ödeme tarihi ne zaman? İşte masadaki rakamlar

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Bayram ikramiyesi sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle sınırlı değil. SGK’dan yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da kapsamda yer alıyor. Bunun yanında ölüm aylığı ve ölüm geliri alan hak sahipleri, sürekli iş göremezlik geliri bulunan vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de ödemeden yararlanıyor.