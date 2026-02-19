İstanbul’da 19 Şubat 2026 iftar saati kaçta okunacak? İlk iftara ne kadar kaldı? Diyanet İstanbul İmsakiyesi

İstanbul’da 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan Ramazan ayının ilk iftarı saat 18:49’da yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre İstanbul iftar saati, sahur ve imsak vakitleri netleşti. Akşam ezanına ne kadar kaldı, ilk gün kaç saat oruç tutulacak? sorularının yanıtı imsakiye ile yanıt buluyor. İşte İstanbul için güncel ve resmi iftar saatleri.

1 /6 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla başladı. İstanbul iftar saati, kentin dört bir yanında oruç tutan vatandaşların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 Ramazan imsakiyesi verilerine göre, İstanbul’da ilk iftar 18:49’da yapılacak.



2 /6 İstanbul’da iftar saat kaçta? Diyanet’in resmi takvimine göre 19 Şubat’ta İstanbul’da akşam ezanı 18:49’da okunacak. Böylece Ramazan’ın ilk gününde İstanbullular yaklaşık 12 saat 27 dakikalık orucun ardından iftar sofralarında bir araya gelecek. Kent genelindeki camilerde ise yatsı ezanıyla birlikte teravih namazı eda edilecek.



3 /6 İmsak ve sahur vakitleri Ramazan imsakiyesi kapsamında sahur ve imsak vakitleri de netleşti. İmsak saatiyle birlikte oruca başlanırken, gün boyunca devam eden ibadet akşam ezanıyla tamamlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan “2026 Ramazan İmsakiyesi” bölümünden İstanbul için günlük sahur ve iftar saatlerine erişilebiliyor.

4 /6 İlk haftanın iftar vakitleri Ramazan ayı ilerledikçe günlerin uzamasına paralel olarak iftar saatleri de kademeli biçimde değişecek. İstanbul’da ilk haftaya ilişkin iftar saatleri şöyle: 19 Şubat Perşembe: 18:49 20 Şubat Cuma: 18:51 21 Şubat Cumartesi: 18:52 22 Şubat Pazar: 18:53 23 Şubat Pazartesi: 18:54 24 Şubat Salı: 18:55 25 Şubat Çarşamba: 18:56 26 Şubat Perşembe: 18:58 27 Şubat Cuma: 18:59



5 /6 Kadir gecesi ve Ramazan bayramı takvimi 2026 takvimine göre Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. İstanbul’da Ramazan ayı boyunca camilerde teravih namazları kılınacak, iftar ve sahur vakitleri Diyanet’in yayımladığı resmi imsakiyeye göre takip edilecek.