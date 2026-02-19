Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 19 Şubat il il akşam ezanı vakitleri ve iftar saatleri

Akşam ezanına artık az bir süre kaldı. Ramazan ayının ilk günü niyet ederek oruç tutan milyonlarca kişi bulundukları illerde akşam ezanı vakitlerini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı tüm illerin 2026 yılı İmsakiyesiyle namaz vakitleri de netleşti. Peki akşam ezanı saat kaçta, kaç dakika kaldı? İşte 19 Şubat 2026 tarihi için il il akşam ezanı vakitleri...
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca kişi 19 Şubat 2026 tarihli akşam ezanı ve iftar saatlerini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesi doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde akşam namazı vakitleri belli oldu. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, bulundukları şehirde iftar saatinin kaçta olduğunu merak ediyor.
Büyükşehirlerde iftar vakti kaçta?
19 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul’da akşam ezanı saat 18:49’da okunacak. Ankara’da iftar vakti 18:35, İzmir’de ise 19:00 olarak açıklandı. Bursa’da 18:52, Antalya’da 18:49, Adana’da 18:42, Konya’da 18:39’da oruçlar açılacak.
Marmara Bölgesi’nde Kocaeli 18:52, Sakarya 18:53, Tekirdağ 18:53, Edirne 18:55 ve Yalova 18:49’da iftar edecek. Ege’de Denizli 18:55, Manisa 18:57, Muğla 18:57, Aydın 18:58 ve Uşak 18:52’de akşam ezanı vaktine ulaşacak.
Doğu ve Güneydoğu’da saatler daha erken
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneş daha erken battığı için iftar saatleri de öne çekiliyor. Erzurum’da 18:15, Van’da 18:12, Bitlis’te 18:17, Bingöl’de 18:18’de akşam ezanı okunacak.
Şanlıurfa’da 18:25, Diyarbakır’da 18:28, Gaziantep’te 18:30, Batman’da 18:26 ve Hatay’da 18:20’de iftar yapılacak. Malatya 18:24, Elazığ 18:22 ve Kahramanmaraş 18:27 saatlerinde oruçlarını açacak.
Karadeniz Bölgesi’nde ise Samsun 18:40, Trabzon 18:45, Rize 18:46, Ordu 18:42 ve Zonguldak 18:50’de iftar vaktine girecek. İç Anadolu’da Kayseri 18:28, Kırşehir 18:31, Aksaray 18:30, Afyonkarahisar 18:44 ve Eskişehir 18:46 olarak açıklandı.
Akşam ezânının yanlışlıkla bir-iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan kimsenin ne yapması gerekir?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi internet adresinde bu soruya şu şekilde yanıt veriyor;
Namaz, imsak ve iftar vakitlerinin tespitinde takvimlere göre hareket etmek asıldır. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan takvimlerde namaz vakti gösterilen yerlerin yükseklik ve mesafe farkından dolayı akşam namazı vaktinin girişinde temkin uygulanmaktadır. Söz konusu takvimlerin gösterdiği güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur. Ancak daha erken iftar edilirse oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir.
İl il akşam ezanı vakitleri ve imsak saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2026 yılı İmsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri de netleşti. Tüm illerin Ramazan İmsakiyesi için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli.