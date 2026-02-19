TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ DUYURUSU 2026: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ İstabul kura tarihi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde kura süreci il il devam ederken, en büyük başvurunun yapıldığı İstanbul için geri sayım başladı. Başvurusu onaylanan yüz binlerce vatandaş, İstanbul kura takviminin açıklanmasını bekliyor.
Yüzyılın konut projesi olarak duyurulan TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura heyecanı sürüyor. İstanbul’dan başvuru yapan vatandaşların gözü, 100 bin konut için belirlenecek kura tarihine çevrildi.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Güncel bilgilere göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 29 Aralık 2025’ten itibaren başlamış olup, büyük çoğunluğu Şubat 2026 sonuna kadar tamamlanacak.
İstanbul’a ayrılan 100 bin konut için en yoğun başvuru alındığından, kura çekilişi Mart ayına bırakıldı. Birçok kaynağa göre 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul kuralarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kura takvimi aşamalı olarak güncelleniyor ve İstanbul gibi büyük iller sona doğru sıralanıyor. Resmi duyuru için TOKİ’nin internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden düzenli takip edilmesi öneriliyor. Kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra proje bazında ilan edilecek.
Başvuru sahipleri heyecanla beklerken, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından sözleşme aşamasına geçileceği belirtiliyor.
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?
500 bin sosyal konut projesinde İstanbul TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.