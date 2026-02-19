Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Antalya Ramazan imsakiyesi 2026: Antalya’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet takvimi

Antalya Ramazan imsakiyesi 2026: Antalya’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet takvimi

00:3019/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antalya Ramazan imsakiyesi
Antalya Ramazan imsakiyesi

Antalya İmsakiye 2026 takvimi yayımlandı. Antalya’da ilk sahur vakti 19 Şubat 2026’da 06:15’te sona eriyor, ilk iftar ise 18:48’de yapılacak. “Sahur ezanı saat kaçta okunuyor?”, “İmsak vakti ne zaman başlıyor?” soruları yanıt buldu. İşte Diyanet verilerine göre gün gün Antalya Ramazan imsakiyesi 2026 listesi ve tüm sahur-iftar saatleri…

Antalya’da 2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Turizmin başkenti olarak anılan şehirde, Antalya imsakiyesi 2026 verileri doğrultusunda ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet takvimine göre 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak Ramazan ayında Antalyalılar sahur ve iftar vakitlerini resmi takvim üzerinden takip edecek.

Antalya'da ilk sahur ve iftar saatleri açıklandı

Diyanet’in yayımladığı
Antalya
Ramazan imsakiyesi 2026 takvimine göre,
19 Şubat’ta sahur vakti 06:15’te
sona erecek. Aynı gün iftar saati ise 18:48 olarak belirlendi. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:02’de kılınacak. Yatsı ezanı ise 19 Şubat’ta 20:03’te okunacak.

Ramazan ayının ikinci günü olan 20 Şubat’ta imsak vakti 06:14’e çekilirken, akşam ezanı 18:49’da okunacak. Sahur vakti her gün birkaç dakika erkene gelirken, iftar saatleri de kademeli olarak ileriye kayacak.

Ramazan boyunca vakitler değişiyor

Antalya’da Ramazan ayı ilerledikçe imsak vakti 05:36’ya kadar düşecek. 29 gün sürecek oruç döneminde en erken sahur 19 Mart Perşembe günü 05:36’da tamamlanacak. Aynı gün iftar 19:14’te yapılacak, yatsı ezanı ise 20:29’da okunacak.

Mart ayına girilmesiyle birlikte günlerin uzaması, akşam ezanı saatlerine de yansıyacak. 1 Mart’ta iftar 18:58’de yapılırken, ay ortasında 19:07’ye, son günlerde ise 19:14’e kadar çıkacak.

Antalya Ramazan imsakiyesi 2026 listesi

Diyanet Antalya imsakiyesi verilerine göre ilk 10 günün sahur ve iftar saatleri şöyle:

19 Şubat: İmsak 06:15 – Akşam 18:48 – Yatsı 20:03

20 Şubat: İmsak 06:14 – Akşam 18:49 – Yatsı 20:03

21 Şubat: İmsak 06:13 – Akşam 18:50 – Yatsı 20:04

22 Şubat: İmsak 06:11 – Akşam 18:51 – Yatsı 20:05

23 Şubat: İmsak 06:10 – Akşam 18:52 – Yatsı 20:06

24 Şubat: İmsak 06:09 – Akşam 18:53 – Yatsı 20:07

25 Şubat: İmsak 06:08 – Akşam 18:54 – Yatsı 20:08

26 Şubat: İmsak 06:06 – Akşam 18:55 – Yatsı 20:09

27 Şubat: İmsak 06:05 – Akşam 18:56 – Yatsı 20:10

28 Şubat: İmsak 06:04 – Akşam 18:57 – Yatsı 20:11

Ramazan ayı boyunca Antalya’da imsak, iftar ve teravih saatleri Diyanet’in resmi takvimi esas alınarak uygulanacak. İlçelere göre dakikalık farklılıklar görülebileceği için vatandaşların kendi bölgelerine ait saatleri kontrol etmeleri öneriliyor.

#antalya
#ramazan imsakiyesi 2026
#ramazan 2026
#sahur saatleri
#iftar saatleri
#diyanet
#diyanet takvimi
#imsak vakti
#oruç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana İmsakiye 2026: Adana'da sahur saat kaçta, sabah ezanı kaçta okunuyor? 19 Şubat Adana sahur ve iftar vakti