Antalya Ramazan imsakiyesi 2026: Antalya’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet takvimi

Antalya’da 2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Turizmin başkenti olarak anılan şehirde, Antalya imsakiyesi 2026 verileri doğrultusunda ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet takvimine göre 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak Ramazan ayında Antalyalılar sahur ve iftar vakitlerini resmi takvim üzerinden takip edecek.

Antalya'da ilk sahur ve iftar saatleri açıklandı

Diyanet’in yayımladığı Antalya Ramazan imsakiyesi 2026 takvimine göre, 19 Şubat’ta sahur vakti 06:15’te sona erecek. Aynı gün iftar saati ise 18:48 olarak belirlendi. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:02’de kılınacak. Yatsı ezanı ise 19 Şubat’ta 20:03’te okunacak.

Ramazan ayının ikinci günü olan 20 Şubat’ta imsak vakti 06:14’e çekilirken, akşam ezanı 18:49’da okunacak. Sahur vakti her gün birkaç dakika erkene gelirken, iftar saatleri de kademeli olarak ileriye kayacak.

Ramazan boyunca vakitler değişiyor

Antalya’da Ramazan ayı ilerledikçe imsak vakti 05:36’ya kadar düşecek. 29 gün sürecek oruç döneminde en erken sahur 19 Mart Perşembe günü 05:36’da tamamlanacak. Aynı gün iftar 19:14’te yapılacak, yatsı ezanı ise 20:29’da okunacak.

Mart ayına girilmesiyle birlikte günlerin uzaması, akşam ezanı saatlerine de yansıyacak. 1 Mart’ta iftar 18:58’de yapılırken, ay ortasında 19:07’ye, son günlerde ise 19:14’e kadar çıkacak.

Antalya Ramazan imsakiyesi 2026 listesi

Diyanet Antalya imsakiyesi verilerine göre ilk 10 günün sahur ve iftar saatleri şöyle:

19 Şubat: İmsak 06:15 – Akşam 18:48 – Yatsı 20:03

20 Şubat: İmsak 06:14 – Akşam 18:49 – Yatsı 20:03

21 Şubat: İmsak 06:13 – Akşam 18:50 – Yatsı 20:04

22 Şubat: İmsak 06:11 – Akşam 18:51 – Yatsı 20:05

23 Şubat: İmsak 06:10 – Akşam 18:52 – Yatsı 20:06

24 Şubat: İmsak 06:09 – Akşam 18:53 – Yatsı 20:07

25 Şubat: İmsak 06:08 – Akşam 18:54 – Yatsı 20:08

26 Şubat: İmsak 06:06 – Akşam 18:55 – Yatsı 20:09

27 Şubat: İmsak 06:05 – Akşam 18:56 – Yatsı 20:10

28 Şubat: İmsak 06:04 – Akşam 18:57 – Yatsı 20:11