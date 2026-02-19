Antalya Ramazan imsakiyesi 2026: Antalya’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet takvimi

Antalya İmsakiye 2026 takvimi yayımlandı. Antalya’da ilk sahur vakti 19 Şubat 2026’da 06:15’te sona eriyor, ilk iftar ise 18:48’de yapılacak. “Sahur ezanı saat kaçta okunuyor?”, “İmsak vakti ne zaman başlıyor?” soruları yanıt buldu. İşte Diyanet verilerine göre gün gün Antalya Ramazan imsakiyesi 2026 listesi ve tüm sahur-iftar saatleri…
Antalya’da 2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Turizmin başkenti olarak anılan şehirde, Antalya imsakiyesi 2026 verileri doğrultusunda ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet takvimine göre 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak Ramazan ayında Antalyalılar sahur ve iftar vakitlerini resmi takvim üzerinden takip edecek.
Antalya'da ilk sahur ve iftar saatleri açıklandı
Ramazan ayının ikinci günü olan 20 Şubat’ta imsak vakti 06:14’e çekilirken, akşam ezanı 18:49’da okunacak. Sahur vakti her gün birkaç dakika erkene gelirken, iftar saatleri de kademeli olarak ileriye kayacak.
Ramazan boyunca vakitler değişiyor
Antalya’da Ramazan ayı ilerledikçe imsak vakti 05:36’ya kadar düşecek. 29 gün sürecek oruç döneminde en erken sahur 19 Mart Perşembe günü 05:36’da tamamlanacak. Aynı gün iftar 19:14’te yapılacak, yatsı ezanı ise 20:29’da okunacak.
Mart ayına girilmesiyle birlikte günlerin uzaması, akşam ezanı saatlerine de yansıyacak. 1 Mart’ta iftar 18:58’de yapılırken, ay ortasında 19:07’ye, son günlerde ise 19:14’e kadar çıkacak.
Antalya Ramazan imsakiyesi 2026 listesi
Diyanet Antalya imsakiyesi verilerine göre ilk 10 günün sahur ve iftar saatleri şöyle:
19 Şubat: İmsak 06:15 – Akşam 18:48 – Yatsı 20:03
20 Şubat: İmsak 06:14 – Akşam 18:49 – Yatsı 20:03
21 Şubat: İmsak 06:13 – Akşam 18:50 – Yatsı 20:04
22 Şubat: İmsak 06:11 – Akşam 18:51 – Yatsı 20:05
23 Şubat: İmsak 06:10 – Akşam 18:52 – Yatsı 20:06
24 Şubat: İmsak 06:09 – Akşam 18:53 – Yatsı 20:07
25 Şubat: İmsak 06:08 – Akşam 18:54 – Yatsı 20:08
26 Şubat: İmsak 06:06 – Akşam 18:55 – Yatsı 20:09
27 Şubat: İmsak 06:05 – Akşam 18:56 – Yatsı 20:10
28 Şubat: İmsak 06:04 – Akşam 18:57 – Yatsı 20:11
Ramazan ayı boyunca Antalya’da imsak, iftar ve teravih saatleri Diyanet’in resmi takvimi esas alınarak uygulanacak. İlçelere göre dakikalık farklılıklar görülebileceği için vatandaşların kendi bölgelerine ait saatleri kontrol etmeleri öneriliyor.