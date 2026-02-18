En düşük emekli maaşına göre bayram ikramiyesi sil baştan! 3 kritik ihtimal öne çıktı

Taban maaş düzenlemesiyle birlikte milyonlarca emeklinin geliri artarken, dul ve yetim aylıkları da 20 bin TL üzerinden yeniden şekillendi. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen başlık ise bayram ikramiyesi oldu. Peki yeni dönemde emekliler ne kadar ikramiye alacak? İşte öne çıkan üç ihtimal.