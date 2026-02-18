En düşük emekli maaşına göre bayram ikramiyesi sil baştan! 3 kritik ihtimal öne çıktı

Emekli taban aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesi, dul ve yetim aylıklarında da yeni bir hesaplama dönemini başlattı. Gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. Artan maaşların ardından ikramiyelerde de artış olup olmayacağı merak edilirken, masada üç farklı zam senaryosu konuşuluyor.
Taban maaş düzenlemesiyle birlikte milyonlarca emeklinin geliri artarken, dul ve yetim aylıkları da 20 bin TL üzerinden yeniden şekillendi. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen başlık ise bayram ikramiyesi oldu. Peki yeni dönemde emekliler ne kadar ikramiye alacak? İşte öne çıkan üç ihtimal.
EMEKLİYE İKRAMİYEDE 3 SEÇENEK MASADA: 5.000, 5.500 VE 6.000 TL
Emekli bayram ikramiyesi için kulislerde üç rakam öne çıkıyor: 5.000 TL, 5.500 TL ve 6.000 TL. Tutarın 5 bin TL olması halinde emekliler iki bayramda toplam 10 bin TL alacak. 5.500 TL senaryosunda toplam ödeme 11 bin TL’ye, 6 bin TL senaryosunda ise 12 bin TL’ye çıkacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre ikramiye alacak kesimler şöyle:
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri
- Yaşlılık aylığı alanlar
- Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar
- Ölüm aylığı alanlar
- Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
- Şehit yakınları ve gaziler
- Muharip gaziler ve terörden zarar gören siviller
- Güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular
- Bu kişilerin hak sahipleri
- 65 yaş aylığı alanlara tam ödeme yapılacak.
- Dul ve yetim aylığı alanlara ise ödeme hisse oranına göre hesaplanacak.
5.000 TL SENARYOSUNDA HİSSE HESABI
Hisse Oranı Ödeme Tutarı
%75 3.750 TL
%50 2.500 TL
%25 1.250 TL
5.500 TL SENARYOSUNDA HİSSE HESABI
Hisse Oranı Ödeme Tutarı
%75 4.125 TL
%50 2.750 TL
%25 1.375 TL
6.000 TL SENARYOSUNDA HİSSE HESABI
Hisse Oranı Ödeme Tutarı
%75 4.500 TL
%50 3.000 TL
%25 1.500 TL
Bu hesaplamaya göre dul ve yetimler iki bayramda:
En az 7.500 TL
En çok 9.000 TL ikramiye alabilecek.
ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?
2026’da Ramazan Bayramı 20–24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. İlk ikramiyenin 9–14 Mart arasında yatırılması bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 27–30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. İkinci ikramiyenin 18–23 Mayıs arasında ödenmesi öngörülüyor. Ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde gerçekleşecek.
SIKÇA SORULAN SORULAR
- En güçlü senaryo hangisi?
5.000 TL üzerindeki rakamlar daha güçlü ihtimal olarak konuşuluyor.
- Dul ve yetimler tam ikramiye alır mı?
Hayır. Hisse oranı kadar ödeme yapılır.
- İki bayramda toplam ne kadar alınacak?
5.000 TL olursa 10.000 TL, 6.000 TL olursa 12.000 TL’ye kadar çıkacak.
- Ödemeler tek seferde mi?
Her bayram öncesinde ayrı ayrı yatırılacak.
ANALİZ
Bayram ikramiyesi artışı, milyonlarca emeklinin kısa vadeli harcama gücünü artıracak. 6.000 TL senaryosu bütçe üzerinde daha yüksek maliyet yaratırken, 5.000 TL tabanı kamu dengesi ile sosyal beklenti arasında bir orta yol olarak öne çıkıyor. Nihai karar, bütçe imkanları ve enflasyon görünümü dikkate alınarak verilecek.
