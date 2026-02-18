Bankaların promosyon yarışı yeniden kızıştı: Emeklinin cebine 90 bin TL girecek

QNB FİNANSBANK

20 bin liraya kadar nakit promosyon, ek ürün kullanımıyla birlikte 31 bin liraya kadar çıkıyor.

YAPIKREDİ

Maaşa göre 6 bin 250 liradan başlayan nakit promosyon, ek kampanyalarla 30 bin liraya kadar çıkıyor.

AKBANK

15 bin liraya kadar nakit promosyon sunulurken, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam kazanç 30 bin liraya ulaşıyor.