Bankaların promosyon yarışı yeniden kızıştı: Emeklinin cebine 90 bin TL girecek

Artan emekli maaşları, bankacılık sektöründe promosyon rekabetini zirveye taşıdı. Emeklilere sunulan nakit ödemeler rekor seviyelere ulaşırken, kredi kartı harcama ödülleri, otomatik fatura talimatı avantajları ve faizsiz kredi seçenekleriyle toplam kazanç tutarı 90 bin TL’ye yaklaştı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıması ve 3 yıl kalma sözü vermesi gerekiyor.
İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları...
HALKBANK
Maaşa göre değişmek üzere 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon veriliyor.
VAKIFBANK
12 bin lira nakit promosyonun yanında Troy Emekli Kart üzerinden 18 bin liraya varan alışveriş avantajı sunuyor.
ZİRAAT BANKASI
12 bin liraya varan nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, fatura iadesi ve kart kampanyalarıyla toplam 90 bin liraya yaklaşıyor.
GARANTİ BBVA
15 bin liraya kadar nakit promosyon sunarken, ek ürün ve kampanyalarla birlikte toplam ödeme 25 bin liraya kadar çıkabiliyor.
İŞ BANKASI
15 bin liraya kadar nakit promosyon ve çeşitli ayrıcalıklarla toplam ödeme 24 bin liraya ulaşıyor.
TEB
12 bin lira ana promosyon, fatura talimatı şartıyla toplamda 21 bin liraya çıkıyor.
ALBARAKA TÜRK
20 bin lira nakit promosyon veriyor. Ek ödüllerle promosyon tutarı 30 bin lirayı buluyor.
TÜRKİYE FİNANS
12 bin liraya kadar nakit promosyon; ek ürün ve kampanyalarla birlikte 32 bin liraya varan ödeme imkânı sağlıyor.
ING BANK
Maaşa göre 15 bin liraya kadar promosyon, ek şartlarla 28 bin liraya kadar yükseliyor.
DENİZBANK
12 bin lira nakit promosyon, ek kampanyalarla 27 bin lirayı buluyor.
QNB FİNANSBANK
20 bin liraya kadar nakit promosyon, ek ürün kullanımıyla birlikte 31 bin liraya kadar çıkıyor.
YAPIKREDİ
Maaşa göre 6 bin 250 liradan başlayan nakit promosyon, ek kampanyalarla 30 bin liraya kadar çıkıyor.
AKBANK
15 bin liraya kadar nakit promosyon sunulurken, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam kazanç 30 bin liraya ulaşıyor.