Adım Adım Teravih Namazı Kılınışı ve Niyeti

Teravih namazına hem cemaatle hem de evde tek başına başlarken şu adımlar izlenir:





1. Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" denilir. Eğer camideyseniz "Uydum imama" ifadesi eklenir.





2. Tekbir: "Allahuekber" diyerek eller bağlanır ve namaza başlanır.





3. İlk Rekat: Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha ve bir zammı sure okunur. Rüku ve secdeye gidilir.





4. İkinci Rekat: Tekrar ayağa kalkılır, Besmele çekilir, Fatiha ve zammı sure okunur. Rüku ve secdenin ardından "Tahiyyat" oturuşuna geçilir.





Eğer 2 rekatta bir selam verilecekse: Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur, selam verilir.





Eğer 4 rekatta bir selam verilecekse: İkinci rekatın sonunda sadece Tahiyyat ve Salli-Barik okunur, 3. rekata kalkıldığında tekrar "Sübhaneke" ile başlanır.