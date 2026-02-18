On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi, bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ile başlıyor. Milyonlarca Müslüman, 2026 Ramazan ayının ilk secdesi için camilere akın edecek. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da teravih namazı saat kaçta kılınacak? Teravih namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir ve evde kılınır mı? İşte Yeni Şafak İmsakiye verileriyle il il namaz vakitleri ve teravih rehberi.
2026 yılı Ramazan ayının heyecanı tüm Türkiye’yi sardı. 18 Şubat Çarşamba akşamı, yatsı ezanıyla birlikte yılın ilk teravih namazı eda edilecek. Müminler, bu gece ilk sahura kalkarak 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk orucuna niyet edecekler. Ramazan ayının simgesi haline gelen teravih namazı, hem camilerde cemaatle hem de evlerde ferdi olarak kılınabilen müekked bir sünnettir.
2026 yılı Ramazan ayında ilk teravih namazı ne zaman kılınacak?
İslam dünyasının büyük bir coşkuyla beklediği Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Ramazan’ın ilk teravih namazı ise 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazı ile birlikte eda edilecek.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da İlk Teravih Saat Kaçta?
2026 Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeni Şafak İmsakiye verilerine göre, büyükşehirlerdeki ilk teravih (yatsı namazı) vakitleri şu şekildedir:
İstanbul 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 20.08
Ankara 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 19.52
İzmir 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 20.15
Bursa 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 20.08
Adana 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 19.43
Konya 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 19.54
Diyarbakır 18 Şubat Yatsı Namazı vakti: 19.23
Diğer tüm illerin sahur, iftar ve teravih vakitlerini öğrenmek için Yeni Şafak 2026 İmsakiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Teravih Namazı Nedir, Neden Kılınır?
Teravih, kelime anlamı olarak "rahatlatmak, dinlendirmek" demektir. Ramazan ayına mahsus olan bu namaz, yatsı namazından sonra, vitir namazından önce kılınır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravihi) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân, 37).
Teravih Namazı Kaç Rekattır?
İslam alimlerinin genel görüşü ve Hz. Ömer döneminden bu yana süregelen uygulama uyarınca teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Ancak vaktin darlığı veya yorgunluk gibi durumlarda 8, 10, 12 rekat olarak kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş sayılır. Genellikle camilerde her 2 veya 4 rekatta bir selam verilerek eda edilir.
Adım Adım Teravih Namazı Kılınışı ve Niyeti
Teravih namazına hem cemaatle hem de evde tek başına başlarken şu adımlar izlenir:
1. Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" denilir. Eğer camideyseniz "Uydum imama" ifadesi eklenir.
2. Tekbir: "Allahuekber" diyerek eller bağlanır ve namaza başlanır.
3. İlk Rekat: Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha ve bir zammı sure okunur. Rüku ve secdeye gidilir.
4. İkinci Rekat: Tekrar ayağa kalkılır, Besmele çekilir, Fatiha ve zammı sure okunur. Rüku ve secdenin ardından "Tahiyyat" oturuşuna geçilir.
Eğer 2 rekatta bir selam verilecekse: Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur, selam verilir.
Eğer 4 rekatta bir selam verilecekse: İkinci rekatın sonunda sadece Tahiyyat ve Salli-Barik okunur, 3. rekata kalkıldığında tekrar "Sübhaneke" ile başlanır.
Teravih Namazı Evde Kılınır mı?
Evet, teravih namazı evde tek başına veya aile bireyleriyle cemaat yapılarak kılınabilir. Özellikle yaşlılar, hastalar veya camiye gitme imkanı bulamayanlar için bu büyük bir kolaylıktır. Evde kılınan teravih namazında da 20 rekatın tamamlanması faziletlidir ancak kişi gücünün yettiği kadarını (en az 8 rekat) kılabilir.
Teravih Namazı ile Vitir Namazı Arasındaki Fark
Teravih namazı bittikten sonra, yatsı namazının bir parçası olan Vitir Namazı kılınır. Ramazan ayı boyunca vitir namazının camilerde cemaatle kılınması sünnettir. Evde tek başına kılanlar ise teravih sonrası diledikleri zaman vitiri eda edebilirler.
Ramazan’ın İlk Gecesi İbadetle İhya Edilmeli
Ramazan ayının ilk gecesi rahmet kapılarının açıldığı özel bir zaman dilimidir. Bu gece sadece namazla değil; Kur’an-ı Kerim tilaveti, tövbe-istiğfar ve salavatlarla meşgul olmak, 2026 Ramazan’ına manevi bir giriş yapmak adına büyük önem taşır.