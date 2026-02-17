Yeni Şafak
Konya TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut TOKİ Konya hak sahipliği belirleme kurası çekilişi sonuçları isim listesi

13:4517/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Konya TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası çekiliyor. TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya’da kura heyecanı yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi” çerçevesinde kentte inşa edilecek 15 bin 200 konutun hak sahipleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belirleniyor. Konya TOKİ kura çekilişi YouTube üzerinden canlı yayınla takip edilirken, hak sahipliği sonuçlarına ait isim listesi de kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 500 bin sosyal konut Konya hak sahipliği belirleme kurası çekimi sonuçları isim listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura çekimi yapılıyor. Konya TOKİ kurası bugün Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11:30’da başladı. Canlı kura çekiminin ardından TOKİ Konya kura sonuçları ve isim listesi belli oluyor. İşte 500 bin sosyal konut Konya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.

500 bin sosyal konut Konya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.

