Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura çekimi yapılıyor. Konya TOKİ kurası bugün Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11:30’da başladı. Canlı kura çekiminin ardından TOKİ Konya kura sonuçları ve isim listesi belli oluyor. İşte 500 bin sosyal konut Konya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.