Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? Adana TOKİ kura sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 16-22 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

16-22 Şubat haftasında birçok ilde kura çekimleri planlanırken, Adana için açıklanacak resmi tarih yakından takip ediliyor. Kura çekimi, belirlenen gün ve saatte noter huzurunda gerçekleştirilecek.
TOKİ kura sonuçları, her ilin çekilişi tamamlandıktan sonra ilgili ilin kura sonuç sayfasında yayımlanıyor. Hak sahipleri; asil ve yedek listeyi TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor.
Adana TOKİ kura çekimi ne zaman?
Adana TOKİ kura çekilişinin yapılacağı tarih belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura çekimlerini il il ve haftalık takvim halinde duyurmaya devam ediyor. 29 Aralık 2025’te başlayan kura sürecinin Mart 2026’ya kadar 81 ilde tamamlanması planlanıyor. Yeni haftanın TOKİ kura takvimi (16-22 Şubat) belli oldu. Buna göre; Adana TOKİ kura çekimi için tarih belli oldu. Buna göre; Adana TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ çekiliş tarihleri
Adana TOKİ çekiminin yapılacağı tarih belli oldu.
Türkiye genelinde etap etap sürdürülen sosyal konut hamlesiyle dar ve orta gelirli ailelerin uygun koşullarla ev sahibi olması hedeflenirken, Adana’daki kura çekimi de bu büyük projenin önemli adımlarından biri olacak.
16-22 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi kapsamında heyecan Adana’da yaşanacak. 20 Şubat Cuma günü yapılacak çekilişle 12 bin 400 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.
16-22 Şubat 2026 TOKİ Kura Takvimi açıklandı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor. 16-22 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan kura takvimine göre, 20 Şubat Cuma günü Adana’da toplam 12 bin 400 konut için hak sahipleri belli olacak.