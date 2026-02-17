Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? Adana TOKİ kura sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 16-22 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

Adana TOKİ kura çekimi ne zaman?

Adana TOKİ kura çekilişinin yapılacağı tarih belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura çekimlerini il il ve haftalık takvim halinde duyurmaya devam ediyor. 29 Aralık 2025’te başlayan kura sürecinin Mart 2026’ya kadar 81 ilde tamamlanması planlanıyor. Yeni haftanın TOKİ kura takvimi (16-22 Şubat) belli oldu. Buna göre; Adana TOKİ kura çekimi için tarih belli oldu. Buna göre; Adana TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ çekiliş tarihleri