X çöktü mü? X neden açılmıyor?

Sosyal medya platformu X’te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar akış yenileme, gönderi görüntüleme ve giriş işlemlerinde aksaklık yaşıyor. Peki X neden açılmıyor, X'e erişim sorunu sebebi belli mi?
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda erişim sorunları yaşandığı bildirildi.
Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 16.00 itibarıyla X'e erişim sorunu yaşanmaya başladı.
Sosyal medya platformu kullanıcıları, söz konusu platforma erişim sağlanamadığı yönünde şikayetlerini dile getiriyor.
Kullanıcı şikayetlerinden, X'e erişim sorununun birçok ülkede yaşandığı görülüyor. Erişim sorununun nedeni henüz netlik kazanmadı. X yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.