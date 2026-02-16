CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye ihraç talebi

CHP MYK, cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk etti.
Taciz suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. iş sayılı kararı ile 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi
OLAY
Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.