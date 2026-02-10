Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

22:5310/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
AA
DHA
Sonraki haber
Hasbi Dede, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hasbi Dede, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun’un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Dede, savcılığın itirazı üzerine yeniden ifadeye çağrılmıştı.

Giresun’da sanal medya üzerinden küçük yaşta kıza ‘cinsel tacizde bulunduğu’ iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla 2’nci kez ifadeye çağrılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şikayet üzerine başlatılan bir soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrıldı.

Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Başkan Hasbi Dede, adliyeye gelmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir ancak bilmenizi istiyorum ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum. Soruşturmanın selameti ve ilgili kişilerin zarar görmemesi adına herhangi bir detay paylaşmayacağım. Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm işbirliğini göstereceğim. Kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum."



#Giresun
#Görele Belediye Başkanı
#Hasbi Dede
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan hilali görüldü mü, 2026’da ne zaman görülür? Oruca başlamak için hilalin gözle görülmesi şart mıdır? Diyanet takvimi