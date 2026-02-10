YKS başvuruları ne zaman bitiyor? TYT, AYT ve YDT sınavları hangi gün yapılacak? 2026 YKS başvuru tarihleri ve sınav programı

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat’ta başladı ve 2 Mart 2026’da sona erecek. Üniversite hayali kuran adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına başvurularını ÖSYM AİS üzerinden bireysel olarak veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Sınavlar ise 20–21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.
Türkiye genelinde milyonlarca adayın katılımıyla düzenlenecek YKS için başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim, üniversiteye giriş yolunda kritik tarihleri netleştirdi. 2026-YKS, üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek ve adayların başvurularını belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.
Başvuru tarihleri ve geç başvuru süreci
Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
Üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine giderek ya da bireysel olarak ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecine ilişkin tüm teknik detaylar ve gerekli belgeler, 2026 YKS başvuru kılavuzunda yer alıyor.
Sınav ücreti ve oturum bilgileri
2026 yılı için TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için sınav ücreti 700 TL olarak belirlendi. Adaylar, hangi oturumlara katılacaklarsa ücret ödemelerini buna göre yapacak. Ödemeler, kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.
YKS 2026 sınav tarihleri
ÖSYM takvimine göre YKS oturumları haziran ayında yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. Aynı gün saat 15.45’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek.