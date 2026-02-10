YKS başvuruları ne zaman bitiyor? TYT, AYT ve YDT sınavları hangi gün yapılacak? 2026 YKS başvuru tarihleri ve sınav programı

Türkiye genelinde milyonlarca adayın katılımıyla düzenlenecek YKS için başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim, üniversiteye giriş yolunda kritik tarihleri netleştirdi. 2026-YKS, üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek ve adayların başvurularını belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

Başvuru tarihleri ve geç başvuru süreci

2026 YKS başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başladı. Adaylar, 2 Mart 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra başvuru yapamayanlar için geç başvuru dönemi 10–12 Mart 2026 arasında uygulanacak. Başvurular, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınıyor.

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine giderek ya da bireysel olarak ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecine ilişkin tüm teknik detaylar ve gerekli belgeler, 2026 YKS başvuru kılavuzunda yer alıyor.

Sınav ücreti ve oturum bilgileri

2026 yılı için TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için sınav ücreti 700 TL olarak belirlendi. Adaylar, hangi oturumlara katılacaklarsa ücret ödemelerini buna göre yapacak. Ödemeler, kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

YKS 2026 sınav tarihleri