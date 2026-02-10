Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri? Aksaray İl Müftülüğü tek tek açıkladı

Hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri? Aksaray İl Müftülüğü tek tek açıkladı

16:5810/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aksaray’da hatimle teravih kılınacak camiler
Aksaray’da hatimle teravih kılınacak camiler

On bir ayın sultanı Ramazan’ın yaklaşmasıyla Aksaray’da hatimle teravih namazı eda edilecek camiler araştırılmaya başlandı. Aksaray’da Ramazan ayında hatimle teravih kılınacak camiler belirlendi. İşte Aksaray’da hatimle teravih kılınacak camilerin listesi.

Ramazan ayına sayılı günler kala Aksaray’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli olmaya başladı. Aksaray İl Müftülüğü hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

Aksaray’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?

Aksaray İl Müftülüğü, 2026 Ramazan ayında vatandaşların hatimle teravih namazı kılabileceği camileri açıkladı. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada,
Debbağlar Camii, Medine Camii, İmam-ı Azam Camii, Geylani Kur’an Kursu
ve
Bahçesaray Hamidiye Merkez Camii
’nde hatimle teravih namazı kılınacağı belirtildi. Vatandaşların cami adreslerini müftülüğün resmi internet sitesinden veya 0382 213 3230 numaralı telefondan öğrenebileceği ifade edildi.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

Evde teravih namazı kılınır mı?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

Ezan okunduktan sonra sırayla:

4 Rekât yatsının ilk sünneti

4 Rekât yatsının farzı

2 Rekât yatsının son sünneti

20 Rekât teravih

3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.

İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

#Teravih namazı
#Aksaray camileri
#Hatimle teravih namazı kılınacak camiler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH DUYURU TAKVİMİ 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? TOKİ kura Ankara kura tarihi belli oldu mu?