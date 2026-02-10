Ramazan ayına sayılı günler kala Aksaray’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli olmaya başladı. Aksaray İl Müftülüğü hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

Aksaray’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?

Aksaray İl Müftülüğü, 2026 Ramazan ayında vatandaşların hatimle teravih namazı kılabileceği camileri açıkladı. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Debbağlar Camii, Medine Camii, İmam-ı Azam Camii, Geylani Kur’an Kursu ve Bahçesaray Hamidiye Merkez Camii ’nde hatimle teravih namazı kılınacağı belirtildi. Vatandaşların cami adreslerini müftülüğün resmi internet sitesinden veya 0382 213 3230 numaralı telefondan öğrenebileceği ifade edildi.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

Evde teravih namazı kılınır mı?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

Ezan okunduktan sonra sırayla:

4 Rekât yatsının ilk sünneti

4 Rekât yatsının farzı

2 Rekât yatsının son sünneti

20 Rekât teravih

3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.