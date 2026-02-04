Akhan Un (AKHAN), 28-29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplaması sona erdi. Halka arzın sonuçları da belli oldu. Peki, Akhan Un (AKHAN) borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Akhan Un katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar.
Akhan Un Fabrikası’nın merakla beklenen halka arz sonuçları açıklandı. 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde yatırımcıdan talep toplayan ve "AKHAN" koduyla işlem görmeye hazırlanan şirketin pay dağıtım detayları netleşti. Akhan Un Fabrikası'nın halka arzının toplam büyüklüğü 1.18 milyar TL oldu. Peki, Akhan Un (AKHAN) halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
AKHAN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Akhan Un’un halka arz sonuçları açıklanırken, şirketin toplam arz büyüklüğünün 1,18 milyar TL olduğu duyuruldu. Birim fiyatın 21,50 TL olarak belirlendiği halka arzda, toplam 54.700.000 TL nominal değerinde payın satışı başarıyla tamamlanarak arz büyüklüğü 1.176.050.000 TL seviyesine ulaştı. Sürece yoğun ilgi gösteren yatırımcılardan, yurt içi bireysel tarafta nihai tahsisatın yaklaşık 2,80 katı, yurt içi kurumsal tarafta ise 8,90 katı talep geldi; böylece şirket halka arz dönemini oldukça güçlü bir taleple tamamlamış oldu.
AKHAN UN HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Akhan Un halka arzında bireysel yatırımcılara ortalama 34 Lot (731 TL) dağıtım gerçekleştirildi.
AKHAN UN (AKHAN) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Akhan Un borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Şirketin bu hafta AKHAN koduyla Ana Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Akhan Un katılım endeksine uygun.
AKHAN UN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Akhan Un katılım endeksine uygun.