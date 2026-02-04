AKHAN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!





Akhan Un’un halka arz sonuçları açıklanırken, şirketin toplam arz büyüklüğünün 1,18 milyar TL olduğu duyuruldu. Birim fiyatın 21,50 TL olarak belirlendiği halka arzda, toplam 54.700.000 TL nominal değerinde payın satışı başarıyla tamamlanarak arz büyüklüğü 1.176.050.000 TL seviyesine ulaştı. Sürece yoğun ilgi gösteren yatırımcılardan, yurt içi bireysel tarafta nihai tahsisatın yaklaşık 2,80 katı, yurt içi kurumsal tarafta ise 8,90 katı talep geldi; böylece şirket halka arz dönemini oldukça güçlü bir taleple tamamlamış oldu.