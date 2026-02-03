TOKİ Düzce kurası ne zaman, saat kaçta? Düzce TOKİ kura çekilişine katılacaklar listesi

TOKİ Düzce kura çekilişi için nefesler tutuldu. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce’de inşa edilecek 2 bin 470 konut için kura çekilişi heyecanı sürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi tarihine çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Düzce TOKİ kura çekimi 4 Şubat saat 11:00'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. İşte TOKİ Düzce kura çekilişine katılacaklar listesi.
Düzce TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce için beklenen tarih netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı kura takvimiyle birlikte, Düzce’de inşa edilecek konutların kura çekim günü de belli olurken, Düzce merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 470 sosyal konut yapılacağı açıklandı. Kura çekilişinin ardından hak sahibi olacak isimler kesinleşecek. İşte TOKİ Düzce kura çekiliş tarihi ile TOKİ kurasına katılacaklar listesi sorgulama ekranı.
Düzce TOKİ kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce'de inşa edilecek olan 2 bin 470 konut için kura çekim tarihi açıklandı. Buna göre Düzce TOKİ kurası 4 Şubat’ta çekilecek.
Düzce TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Düzce TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
Düzce'de TOKİ konutları nerede var?
DÜZCE MERKEZ 1300
AKÇAKOCA 250/
CUMAYERİ 200
ÇİLİMLİ 180
GÖLYAKA 100
GÜMÜŞOVA 200
KAYNAŞLI 150
YIĞILCA 90
Düzce'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Düzce'de fiyatlar şu şekilde:
Düzce'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Düzce'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Düzce'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.